МУС нашел улики против экс-президента Филиппин

Международный уголовный суд (МУС) предъявил обвинения экс-президенту Филиппин Родриго Дутерте в преступлениях против человечности. Судьи сочли, что он несет личную ответственность за смерть своих сограждан, погибших в ходе многолетней и крайне жестокой кампании по борьбе с наркоманией и наркоторговлей. Сторонники 80-летнего Дутерте с самого начала считали и само расследование, и его задержание политически мотивированными. Но если в Маниле претензии скорее адресованы нынешним властям Филиппин, то в ряде других стран власти высказали недовольство деятельностью самого МУС.

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте (на экране) и адвокат Сальвадор Медиалдеа

В сентябре 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте сделал скандальное заявление. «В Германии Адольф Гитлер уничтожил 3 млн евреев. На Филиппинах 3 млн наркоманов. Я бы с радостью их перебил»,— высказался Дутерте на пресс-конференции в городе Давао, мэром которого он был до того, как пересел в президентское кресло.

Непримиримая борьба Родриго Дутерте с наркоманией и наркоторговлей, однако, привела к тому, что в понедельник, 22 сентября, Международный уголовный суд выдвинул против 80-летнего экс-президента Филиппин обвинения по трем пунктам статьи о преступлениях против человечности, уличив его в причастности как минимум к 76 убийствам в рамках «войны с наркотиками».

Первый пункт касается 19 убийств, совершенных в период с 2013 по 2016 год, когда Дутерте был еще мэром города Давао. Второе обвинение относится к смертям 14 человек из так называемого списка особо важных целей в период 2016–2017 годов. Наконец, третий пункт связан с убийствами 43 человек, совершенных в ходе операций по зачистке предполагаемых наркоторговцев или их клиентов в период с 2016 по 2018 год.

Как указано в обвинительном заключении МУС, обвинение считает десятки смертей в период с 2013 по 2018 год личной уголовной ответственностью Родриго Дутерте, указывая на его косвенное соучастие в них посредством соответствующих приказов и подстрекательства к совершению преступлений.

Число жертв, фигурирующее в обвинительном заключении, стало лишь верхушкой айсберга: по утверждениям правозащитных организаций, многолетняя война с наркотиками на Филиппинах унесла жизни тысяч людей. По данным Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками, за июль 2016 — январь 2022 года в ходе операций по противодействию наркоторговле погибли 6229 человек. В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год значится еще больше — 8663 убитых. Правозащитные организации оценивают количество жертв организованных по приказу Дутерте «эскадронов смерти» в 30 тыс. человек.

«Реальный масштаб жертв в период предъявления обвинения был значительно больше, о чем свидетельствует масштабный характер нападений. В их ходе были убиты тысячи человек, и они совершались последовательно в течение всего периода предъявления обвинения»,— отметили судьи.

Напомним, предварительное расследование против Родриго Дутерте по подозрению в преступлениях против человечности МУС начал еще в 2018 году. В ответ Дутерте объявил о выходе Филиппин из МУС, официально это произошло годом позже. При новых властях — нынешнем президенте Фердинанде Маркосе-младшем — Манила не стала возвращаться в МУС, но выразила готовность сотрудничать с этой структурой по вопросу «войны против наркотиков» в период президентства Дутерте через Интерпол. 11 марта, вскоре после выдачи МУС ордера на арест Родриго Дутерте, он был задержан в аэропорту Манилы, в ту же ночь доставлен в Нидерланды и с тех пор не покидал следственный изолятор МУС в тюрьме Схевенинген.

23 сентября обвиняемый должен был появиться в суде лично, но заседание было отложено, чтобы оценить, в состоянии ли Дутерте пройти эту процедуру. Еще на первом заседании он выглядел слабым и едва мог говорить, к нынешней осени, по словам адвоката экс-президента Николаса Кауфмана, 80-летний Дутерте подошел с «когнитивными нарушениями».

На фоне противостояния политического клана Маркосов и клана Дутерте сторонники экс-лидера с самого начала сочли, что его преследование носит политический характер и стало результатом мести со стороны нынешнего президента страны. Не говоря уже о том, что большинство считает МУС неправомочной инстанцией для расследования и наказания за события на Филиппинах.

Практически одновременно с выдвижением обвинений против Родриго Дутерте МУС попал в новостные заголовки еще по двум поводам. 23 сентября Буркина-Фасо, Мали и Нигер выступили с совместным заявлением, в котором объявили о немедленном выходе из МУС, назвав его «инструментом неоколониалистских репрессий». Отчасти это обоснованно: подавляющая часть из 30 с лишним дел о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и агрессии, возбужденных с момента создания суда в 2002 году, касалась африканских стран.

Наконец, удар по МУС нанесли Штаты, где давно выражали недовольство расследованием предполагаемых преступлений американских войск в Афганистане, а с недавних пор и ордером на арест премьера Израиля Биньямину Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых обвиняют в преступлениях против человечности в секторе Газа. Во вторник несколько СМИ со ссылкой на целый ряд источников сообщили, что США, которые уже ввели целевые санкции против нескольких прокуроров и судей МУС, рассматривают возможность введения санкций, причем на этой неделе, уже против всего суда, что поставит под угрозу его повседневную деятельность.

Наталия Портякова