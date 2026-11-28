В Оренбурге против 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту государственной измены. Установлено, что он переводил криптовалюту украинским организациям, которые планировали потратить средства на снаряжение для ВСУ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.