Жителя Оренбурга обвинили в госизмене за переводы криптовалюты ВСУ
В Оренбурге против 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту государственной измены. Установлено, что он переводил криптовалюту украинским организациям, которые планировали потратить средства на снаряжение для ВСУ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Преступление было совершено в 2025 – 2026 годах: в этот период предполагаемый преступник умышленно переводил цифровую валюту организациям из Украины. Для этого фигурант использовал личный аккаунт в Telegram.
Предполагаемый преступник задержан. Ему инкриминируется преступление по ст. 275 УК РФ (государственная измена).