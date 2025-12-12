Кого из мировых лидеров преследовал МУС

12 декабря Мосгорсуд заочно приговорил представителей Международного уголовного суда (МУС) на сроки до 15 лет за незаконное привлечение к уголовной ответственности президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. Как и за что МУС преследовал лидеров других государств — в справке “Ъ”.

Фото: Shiraaz Mohamed / AP

4 марта 2009 года МУС впервые выдал ордер на арест действующего главы государства — президента Судана Омара Башира (1993–2019), обвинив его в геноциде во время межэтнического конфликта в регионе Дарфур. Государства-члены Лиги арабских государств и Африканского союза отказались исполнять решение МУС, а аль-Башир продолжал посещать зарубежные страны, в частности, летал на переговоры с Владимиром Путиным в Москву в 2017 году. Президента свергли в 2019-м и приговорили к двум годам тюрьмы по делу о коррупции. В 2021 году новые власти объявили о решении выдать его трибуналу в Гааге, однако экстрадиции так и не последовало.

Фото: Sayyid Abdul Azim / AP

8 марта 2011 года МУС вызвал повесткой кандидата в президенты Кении Ухуру Кениату (2013–2022). Он обвинялся в организации массовых убийств в Кении во время этнических чисток в 2007 году. Расследование не помешало Кениате выиграть выборы. Он обвинил МУС в расизме и назвал «игрушкой в руках загнивающих империалистических держав». В октябре 2014-го лично отправился в Гаагу, а уже в декабре обвинения с него были сняты из-за отсутствия доказательств.

Фото: Axel Shulz-Eppers / AP

26 февраля 2011 года Совбез ООН призвал МУС провести расследование убийства безоружных в ходе подавления антиправительственных выступлений в Ливии. 29 июня МУС выдал ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи (1969–2011). В октябре того же года он был взят в плен революционерами и жестоко убит без суда и следствия.

Фото: Rebecca Blackwell / AP

29 ноября 2011 года МУС выдал ордер на арест экс-президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо (2000–2011) по обвинению в убийствах, изнасилованиях, преследованиях и негуманных действиях в ходе политического кризиса в стране. На следующий день господина Гбагбо с супругой экстрадировали в Гаагу. В 2015 году его жену приговорили к 20 годам тюрьмы за «попытку подрыва национальной безопасности Кот-д’Ивуара», сам экс-президент был оправдан в 2019-м.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

21 ноября 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обвинили в бесчеловечном ведении войны с группировкой «Хамас», из-за чего погибли гражданские. Господин Нетаньяху заявил, что МУС «подрывает право любой демократии на самозащиту от террористических организаций и агрессоров». В начале 2025 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против суда, обвинив в незаконном преследовании Израиля. В апреле Венгрия объявила о выходе из МУС и приняла у себя израильского премьера.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

7 марта 2025 года МУС выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Родриго Дутерте (2016–2022). По мнению судей, он несет ответственность за гибель сограждан во время многолетней антинаркотической кампании. Уже 11 марта господина Дутерте задержали в аэропорту Манилы и доставили в Гаагу. В сентябре ему предъявили обвинение.