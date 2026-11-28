Зверье моё
Домашние животные в цифрах и графиках
Всемирный день домашних животных отмечается ежегодно 30 ноября. Дата, появившаяся в календаре по инициативе зоозащитных организаций и любителей животных, призвана напомнить всем, что «мы в ответе за тех, кого приручили». “Ъ” решил измерить эту ответственность в усах, хвостах, рублях, долларах, лайках и репостах.
Мировое поголовье самых популярных питомцев за Земле — собак и кошек превышает 1 млрд и продолжает расти. Правда, точное количество всех домашних животных в мире подсчитать сложно. По разным оценкам, хотя бы одно домашнее животное обитает в каждом втором или в каждом третьем домохозяйстве мира. Доля различается в зависимости от конкретной страны и региона.
Другом человека номер один большинство источников называют собаку — кошки на втором месте. При этом все страны можно условно поделить на две группы: в одних преобладают поклонники кошачьих, в других — собачьих.
Первое место в мире по абсолютному количеству тех и других занимают США. Собаки живут в 58,9 млн американских семей, кошки — в 46 млн (кто-то держит по несколько животных сразу). В лидеры по общей численности входят и другие населенные страны мира, включая Китай, Бразилию и Россию. Причем в нашей стране кошатников больше, чем собачников. По количеству домашних котов и кошек Россия уступает лишь США и Китаю. В последнем кошатников тоже больше, причем кошки впервые обошли собак лишь в 2021 году — и с тех пор только увеличивают отрыв. Смена преференций отчасти связана с урбанизацией — котов в городских условиях содержать легче, чем собак. Схожий тренд в Индии, где кошки пока значительно отстают от собак по общему количеству, но их поголовье растет весьма стремительно.
Аргентина и Мексика, хотя и уступают лидерам в абсолютных цифрах, лидируют в пересчете числа питомцев на душу населения. Домашние животные есть в 75–80% домохозяйств. Причем в обеих странах явное предпочтение отдают собакам.
А, к примеру, на Филиппинах домашние рыбки по общему количеству значительно обходят кошек и собак, вместе взятых (43,9 млн против 24 млн). В бразильских семьях певчих и декоративных птиц (42,8 млн) держат чаще, чем кошек. Если говорить о европейских странах, то декоративных птиц особенно любят итальянцы (12,7 млн, более четверти всего европейского поголовья), а вот аквариумистов больше всего в Великобритании (здесь живут 17 млн рыбок — 60% обитателей всех европейских аквариумов).
Статистика по другим, не столь популярным, видам домашних животных менее однородна. Помимо рыбок и птиц обычно держат мелких млекопитающих и рептилий, реже — сельскохозяйственных и экзотических животных. К примеру, в США в некоторых семьях домашними питомцами считают кроликов (в 0,7% домохозяйств) и лошадей (0,5% домохозяйств). В России, по оценке экспертов, примерно 1–1,5% из общего числа питомцев приходится на довольно необычные в домашних условиях и экзотические варианты — крыс, шиншилл, ежей и проч.
Самые популярные породы у владельцев собак, как показало международное исследование, проведенное по заказу крупного изготовителя кормов Mars, следующие: лабрадоры (6%), чихуахуа (6%) и золотистые ретриверы (5%). У владельцев кошек особенно в почете персидские (16%), британские короткошерстные (11%) и сиамские (9%). При этом на крупнейшем собачьем рынке мира, в США, лабрадоры уже не главные фавориты. По данным Американского клуба собаководов, в 2022 году пальма первенства перешла к французскому бульдогу. Помимо бульдогов (французского и английского), лабрадоров и ретриверов в топе популярных сейчас таксы, пудели, бигли, ротвейлеры. А наименее популярны из более чем 200 пород в этом рейтинге — вандейский бассет-гриффон, арабская борзая слюги и норвежский лундехунд.
В России, согласно последний переписи домашних животных, самая любимая порода у собачников — немецкая овчарка, у кошатников — британская короткошерстная. Правда, среднестатистическая российская кошка, скорее всего, беспородная — породистыми являются менее трети представителей кошачьих, живущих в российских семьях (29%).
Примечательно, что, по данным исследования Mars, среди участников из 20 стран мира владельцев кошек в целом оказалось больше, чем собачников. По его результатам, мужчины заводят кошек чаще, чем женщины. Больше всего владельцев домашних животных среди представителей поколения Z и миллениалов. К решению завести питомцев их чаще всего подталкивают родители или друзья (в каждом пятом случае они являются не просто вдохновителями, а дарителями). На третьем месте — соцсети (13%). Более трети (37%) опрошенных владельцев домашних животных назвали их самыми важными существами в своей жизни.
По данным последней российской переписи животных, две трети опрошенных считают своих собак и кошек членами семьи или друзьями, каждый пятый относится к ним как к детям. И, похоже, это мировая тенденция. Так, практически две трети австралийцев (58%) регулярно разговаривают со своими питомцами, треть — пускает их спать в свою кровать (32%). Каждый второй европеец дарит своим собакам и кошкам презенты на Рождество. В США делают все то же самое, и даже больше: отмечают дни рождения питомцев, организуют для них вечеринки, берут с собой на работу и в отпуск. По-своему проявляют заботу шведы — в стране застраховано более 90% домашних собак и 65% домашних кошек.
Деньги не менее красноречиво говорят о том, насколько важное место в жизни современных людей играют братья меньшие. Мировой рынок товаров для домашних животных, по разным оценкам, достигает $200–300 млрд и должен удвоиться к середине 2030-х.
Как показало исследование Statista Market Insights, больше всего на своих питомцев тратят в США (около $280 на душу населения в год) и в Австралии ($226). Готовность баловать питомцев часто коррелирует с уровнем жизни в стране, но не всегда. К примеру, во многих странах с высоким ВВП на душу населения (Северная и Западная Европа, Новая Зеландия, Чили) и расходы высоки; а вот в Восточной Европе траты на зверей достаточно низкие по сравнению с заработками людей. В Азии в целом тратят меньше, при этом если в Японии расходы превышают $58 на душу населения в год, то в Китае не дотягивают и до $10. В Бразилии, где доходы чуть ниже китайских, расходы на животных в пять раз выше. Индия, Пакистан, Судан — в числе стран с самыми низкими затратами на домашних животных: менее $1 в пересчете на душу населения. Отметим, что в расчетах Statista учитывались все повседневные траты (корм, одежда, игрушки, лекарства), но не ветеринарные услуги, на которые приходится значительная часть расходов.
Но современные животные умеют не только тратить, но и зарабатывать. По оценкам на начало 2025 года, количество аккаунтов животных-инфлюенсеров в различных соцсетях в мире достигало 3,5 млн. Счет подписчиков у самых популярных также идет на миллионы. К примеру кошка Нала (Nala Cat), сиамский метис с голубыми глазами, c 4 млн подписчиками в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) зарабатывает для своей хозяйки $23–31 тыс. в месяц.
Старый мем про то, что «интернет придумали для котиков», давно вышел за пределы шутки. Настолько, что в серьезном англоязычном отраслевом докладе Global Digital Report 2027 эксперты попытались найти ответ на вопрос, какой след оставили домашние питомцы в цифровом мире и кто из них все же популярнее — собаки или кошки. По данным на конец 2026 года, во Всемирной паутине насчитывается около 8 млрд веб-страниц о кошках и собаках — практически поровну о тех и других. В поисковых запросах Google в текущем году информацию о собаках искали чаще, а вот в англоязычной Wikipedia значительно больше посещений странички о кошках. В Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) больше постов о собаках, зато TikTok и Х (бывший Twitter) лидерство остались за кошками. В итоге эксперты присудили победу в цифровом мире кошачьим.