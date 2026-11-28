Всемирный день домашних животных отмечается ежегодно 30 ноября. Дата, появившаяся в календаре по инициативе зоозащитных организаций и любителей животных, призвана напомнить всем, что «мы в ответе за тех, кого приручили». “Ъ” решил измерить эту ответственность в усах, хвостах, рублях, долларах, лайках и репостах.