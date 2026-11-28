Девять человек пострадали при ударе беспилотника по автобусу «Мираторга»
В Брянской области девять человек пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу
В поселке Климово Брянской области беспилотник атаковал служебный автобус агропромышленной компании «Мираторг». В результате происшествия травмы получили девять человек, среди которых шестеро сотрудников предприятия и местные жители. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Егор Ковальчук.
Все пострадавшие получили осколочные ранения. После обследования в медицинских учреждениях им назначили амбулаторное лечение.
Еще один беспилотник нанес удар по предприятию в Стародубе. Там медицинская помощь потребовалась 34-летнему мужчине.
По данным губернатора, за последние сутки над территорией Брянской области были уничтожены 506 беспилотников самолетного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО, мобильные группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.