По данным губернатора, за последние сутки над территорией Брянской области были уничтожены 506 беспилотников самолетного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО, мобильные группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.