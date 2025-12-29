Роман Старовойт ушел до срока

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники спецслужб на месте происшествия

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сотрудники спецслужб на месте происшествия

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уходящий год был отмечен громким суицидом — покончил с собой 53-летний Роман Старовойт, занимавший должности губернатора Курской области, а затем министра транспорта России. Его тело было найдено днем 7 июля в парке имени Малевича у деревни Раздоры (Одинцовский городской округ Подмосковья). Роман Старовойт приехал туда на Tesla Model X 2018 года выпуска, оставив машину на стоянке. Причиной смерти бывшего высокопоставленного чиновника стало пулевое ранение из наградного пистолета Glock, который нашли рядом.

Утром 7 июля, уже после того, как был обнародован указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Романа Старовойта с должности министра транспорта, экс-чиновник заехал в министерство, простился с некоторыми из своих подчиненных и отправился в парк.

Не исключено, что на намерение господина Старовойта уйти из жизни могло повлиять расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Курской области, которое началось сразу после его отставки с поста губернатора региона. Как выяснилось, строительство оборонительных сооружений так и не было завершено до момента вторжения ВСУ в 2024 году. К уголовной ответственности были привлечены бывшие руководители Корпорации развития Курской области и бизнесмены. Под арест попали Алексей Смирнов, который во время губернаторства господина Старовойта был председателем правительства региона, а затем полгода возглавлял область, а также бывший заместитель последнего Алексей Дедов.

