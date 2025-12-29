Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Роман Старовойт ушел до срока

Покончил с собой бывший министр транспорта

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уходящий год был отмечен громким суицидом — покончил с собой 53-летний Роман Старовойт, занимавший должности губернатора Курской области, а затем министра транспорта России. Его тело было найдено днем 7 июля в парке имени Малевича у деревни Раздоры (Одинцовский городской округ Подмосковья). Роман Старовойт приехал туда на Tesla Model X 2018 года выпуска, оставив машину на стоянке. Причиной смерти бывшего высокопоставленного чиновника стало пулевое ранение из наградного пистолета Glock, который нашли рядом.

Утром 7 июля, уже после того, как был обнародован указ президента РФ Владимира Путина об освобождении Романа Старовойта с должности министра транспорта, экс-чиновник заехал в министерство, простился с некоторыми из своих подчиненных и отправился в парк.

Не исключено, что на намерение господина Старовойта уйти из жизни могло повлиять расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Курской области, которое началось сразу после его отставки с поста губернатора региона. Как выяснилось, строительство оборонительных сооружений так и не было завершено до момента вторжения ВСУ в 2024 году. К уголовной ответственности были привлечены бывшие руководители Корпорации развития Курской области и бизнесмены. Под арест попали Алексей Смирнов, который во время губернаторства господина Старовойта был председателем правительства региона, а затем полгода возглавлял область, а также бывший заместитель последнего Алексей Дедов.

Как в Москве простились с Романом Старовойтом — в репортаже Андрея Колесникова.

Каким был Роман Старовойт

Министр транспорта РФ Роман Старовойт после окончания российско-вьетнамских переговоров в Президентском дворце в Ханое, июнь 2024 года

На совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, июнь 2025 года

На заседании правительства России, май 2025 года

Во время выступления с лекцией на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в музее Победы на Поклонной горе, апрель 2025 года

Перед началом интервью, март 2025 года

Фото Романа Старовойта в детстве

С председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Гостином дворе, ноябрь 2024 года

С председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на XVI Саммите БРИКС в Казани, октябрь 2024 года

Помощник президента Игорь Левитин (слева) и министр транспорта Роман Старовойт на встрече президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Кремле, май 2024 года

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов региона в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ, ноябрь 2023 года

На месте установки противотанковых заграждений в приграничных районах Курской области, декабрь 2022 года

На церемонии торжественного открытия школы в селе Черновец в Курской области, 1 сентября 2022 года

В спортивном зале Черновецкой средней образовательной школы, сентябрь 2022 года

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт (справа) во время легкоатлетического забега по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи, февраль 2017 года

На открытии участка трассы М-5 «Урал» в подмосковных Бронницах, октябрь 2014 года

С президентом России Владимиром Путиным (в центре) во время облета транспортного перехода через Керченский пролив, март 2016 года

