Уголовные дела в отношении губернаторов с 2000 года
МВД подтвердило задержание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
23 ноября сотрудники ФСБ задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным “Ъ”, с ним проводятся следственные действия в Москве. Статистика уголовных дел против глав регионов — в справке “Ъ”.
Всего в России с 2000 года уголовные дела были возбуждены в отношении 22 действующих и 13 бывших глав регионов.
При этом до 2006 года к руководителям субъектов РФ, подозреваемым в совершении преступлений, не применялась мера пресечения в виде ареста. Первым задержанным при исполнении полномочий стал в 2006 году глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов.
До суда дошли дела 20 из 35 фигурантов. Дела остальных были прекращены в связи с истечением срока давности или отсутствием состава преступления.
Виновными были признаны 19 человек: 13 получили реальные сроки заключения, 6 — условные. Самое суровое наказание было вынесено главе Хабаровского края Сергею Фургалу — в 2025 году по совокупности двух уголовных дел суд приговорил его к 25 годам за убийства, покушение на убийство и хищения.
Один губернатор, глава Амурской области Леонид Коротков, обвинявшийся в превышении должностных полномочий, в 2010 году был оправдан судом.
Чаще всего губернаторы становились фигурантами дел о взятке — девять человек. Шесть человек были осуждены по статье о злоупотреблении полномочиями. Два человека получили срок за хищение. Один губернатор отсидел за мошенничество. Один человек получил срок за растрату. Еще один — за убийство и покушение на убийство.
Бывший губернатор Смоленской области Александр Прохоров в 2004 году был амнистирован в честь 55-летия Победы сразу после вынесения приговора по делу о превышении должностных полномочий (три года колонии общего режима). Еще один губернатор — глава Удмуртии Александр Соловьев, осужденный в 2020 году за взятку на десять лет, был вскоре освобожден в связи с тяжелой болезнью (умер 24 июля 2023 года).