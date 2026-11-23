Чаще всего губернаторы становились фигурантами дел о взятке — девять человек. Шесть человек были осуждены по статье о злоупотреблении полномочиями. Два человека получили срок за хищение. Один губернатор отсидел за мошенничество. Один человек получил срок за растрату. Еще один — за убийство и покушение на убийство.