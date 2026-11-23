В 1999–2001 годах был юрисконсультом государственного унитарного предприятия «Телец» (дочерняя структура Чебоксарского производственного объединения им. В. И. Чапаева). В 2002–2004 годах — адвокат Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2004 по 2005 год работал советником губернатора Рязанской области. В 2005 году — директор аудиторской компании ООО «Гарант-консалтинг».