Чем известен Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по делу о хищениях
23 ноября по делу о хищении бюджетных средств был задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.
Чибис Андрей Владимирович родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. В 2001 году окончил Чебоксарский кооперативный институт по специальности «юриспруденция». В 2004-м прошел обучение в Чувашском госуниверситете по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Кандидат юридических наук.
В 1999–2001 годах был юрисконсультом государственного унитарного предприятия «Телец» (дочерняя структура Чебоксарского производственного объединения им. В. И. Чапаева). В 2002–2004 годах — адвокат Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2004 по 2005 год работал советником губернатора Рязанской области. В 2005 году — директор аудиторской компании ООО «Гарант-консалтинг».
В 2005–2006 годах был начальником экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики. С 2006 по 2007 год — замдиректора департамента строительства и начальник отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития РФ. Отвечал за реализацию нацпроекта, разработку долгосрочной стратегии массового строительства жилья.
С 2007 по 2008 год — начальник управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и ЖКХ. Курировал исполнение федеральной целевой программы «Жилище» и проектов комплексного освоения территорий.
В 2008–2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы».
В 2011–2012 годах — исполнительный директор фонда «Институт социально-экономических и политических исследований». Одновременно был исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие».
С декабря 2013 по март 2019 года — замминистра строительства и ЖКХ РФ. Одновременно с 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором РФ.
21 марта 2019 года назначен врио губернатора Мурманской области. В сентябре того же года избран главой региона (60,07% голосов).
4 апреля 2024 года на Андрея Чибиса было совершено покушение: после встречи с жителями Апатитов мужчина «из личной неприязни к чиновнику» ранил его ножом в живот. Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали, нападавший был задержан и позже осужден на 13 лет.
В сентябре 2024 года Андрей Чибис переизбрался губернатором на второй срок (73,99% голосов).
Входит в состав генерального совета партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии в Мурманской области. Действительный государственный советник III класса. Награжден орденом Дружбы. Имеет благодарность правительства РФ.