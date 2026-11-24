Дмитрий Жуков возглавил исполком реготделения ЕР в 2019 году во время работы депутатом Заксобрания, сменив на посту Алексея Косинцева, который ушел в отставку после проведения выборов губернатора в 2017 году и президента в 2018 году (сегодня политик работает заместителем гендиректора машиностроительного завода им. М. И. Калинина). В 2022 году господин Жуков был избран первым вице-спикером, а в октябре 2026 года — председателем Заксобрания. На этом посту он сменил Людмилу Бабушкину, которая возглавляла однопалатный парламент с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году. В течение месяца Дмитрий Жуков продолжал совмещать посты спикера и главы исполкома реготделения ЕР.