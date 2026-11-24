Председатель СПЧ Валерий Фадеев был предельно краток. По его словам, Александр Сокуров в последнее время не принимал участия в работе Совета по правам человека. Видимо, поэтому и был исключен. Режиссер с мировым именем, как известно, на прошлых заседаниях СПЧ вступал в дискуссии с Владимиром Путиным, поднимал разные вопросы. Если говорить мягко и в общих чертах, общий смысл в том, что не все в России идет хорошо, не все законы оптимальны, некоторые категории и группы граждан страдают, возможно, без серьезных на то причин. В российском обществе есть некий запрос на перемены. Общественная реакция на все это, опять же скажем мягко, была неоднозначной. Конечно, мало кто сомневается, что Сокуров — великий мастер. Естественно, и недостатки тоже, к сожалению, иногда случаются, тем не менее, конструктива нужно больше. Не стоит слишком уж заостряться на проблемах. Они решаются по мере поступления, нужно видеть и положительные моменты, коих тоже немало.