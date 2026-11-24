«Конструктива нужно больше»
Дмитрий Дризе — об уходе Александра Сокурова из СПЧ
Ротация СПЧ. Из состава президентского совета по правам человека исключен Александр Сокуров, а также адвокат Владимир Ряховский, врач-невролог Ян Власов и главред «Литературной газеты» Максим Замшев. Среди новичков — телеведущая Тутта Ларсен. Официальных комментариев по поводу ухода известного режиссера немного. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешний СПЧ постепенно меняет амплуа.
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Председатель СПЧ Валерий Фадеев был предельно краток. По его словам, Александр Сокуров в последнее время не принимал участия в работе Совета по правам человека. Видимо, поэтому и был исключен. Режиссер с мировым именем, как известно, на прошлых заседаниях СПЧ вступал в дискуссии с Владимиром Путиным, поднимал разные вопросы. Если говорить мягко и в общих чертах, общий смысл в том, что не все в России идет хорошо, не все законы оптимальны, некоторые категории и группы граждан страдают, возможно, без серьезных на то причин. В российском обществе есть некий запрос на перемены. Общественная реакция на все это, опять же скажем мягко, была неоднозначной. Конечно, мало кто сомневается, что Сокуров — великий мастер. Естественно, и недостатки тоже, к сожалению, иногда случаются, тем не менее, конструктива нужно больше. Не стоит слишком уж заостряться на проблемах. Они решаются по мере поступления, нужно видеть и положительные моменты, коих тоже немало.
В общем и целом состав совета подвергнут ротации. Среди новичков — популярная в прошлом нестандартная телеведущая музыкального канала MTV Татьяна Романенко, известная под псевдонимом Тутта Ларсен. Сейчас она полностью сменила амплуа: в частности ведет проекты, посвященные семье и материнству. Иными словами, переориентировалась на традиционные ценности. Можно рискнуть сказать, что это живой пример остальным представителям музыкальной и другой богемы, любителям разных вечеринок, которые иногда заходят «не в ту дверь». К слову, Фадеев отдельно отметил новую участницу СПЧ, подчеркнув ее опыт в благотворительности и защите прав детей. Как бы то ни было, теперь у Тутты Ларсен есть возможность заявить о себе в новом качестве с реальной перспективой развития общественной карьеры.
Как известно, в декабре, ближе к Новому году, президент проводит традиционную встречу с Советом по правам человека. Ротация, как видно, проведена незадолго до этого важного события.
Что касается острых вопросов и дискуссий — они остаются, но несколько в другой плоскости. Необязательно выносить их на широкую аудиторию. Хотя, наверное, такие люди, как Сокуров, скорее повышали престиж данного института, а не наоборот. Все-таки человек ученый, известный, пусть и с особым мнением, что не всем нравится. В целом есть некоторые основания предполагать, что нынешний Совет по правам человека немного потерялся на фоне других многочисленных подобных организаций. Ему требуется некое второе дыхание. Может быть, здесь поможет Тутта Ларсен.