Экс-глава исполкома единороссов выдвинулся на праймериз в свердловский парламент

Бывший руководитель свердловского исполкома «Единой России» Александр Косинцев подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, он планирует избраться в региональный парламент по списку партии от Орджоникидзевской территориальной группы. Ранее о соответствующем намерении также заявили действующий руководитель фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга Алексей Вихарев и экс-депутат от партии власти в представительном органе города Владимир Стругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Косинцев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Косинцев возглавлял региональный исполком «Единой России» в 2013-2014 и 2017-2018 годах. В 2014-м он заявил, что решил оставить пост из-за невозможности совмещать партийную работу с деятельностью депутата гордумы Екатеринбурга. В 2017-м году он вновь возглавил региональный исполком «Единой России» для проведения двух крупных избирательных кампаний в Свердловской области: выборов губернатора в 2017 году и президента в 2018 году. «Они закончились, пора домой»,— рассказал «Ъ-Урал» Александр Косинцев в момент подачи заявления об отставке в 2018 году.

Александр Косинцев в 1984-1994 годах проходил военную службу в органах безопасности на должностях оперативного состава управления ФСБ по Свердловской области. После увольнения работал вице-президентом банка и генеральным директором лизинговой компании. В 2005 году избрался в гордуму Екатеринбурга, в 2008-м получил мандат депутата заксобрания Свердловской области, в 2013-м вновь избрался в гордуму Екатеринбурга. 2018 году был утвержден заместителем главы общественной палаты Свердловской области, в 2019-м — председателем общественной палаты Екатеринбурга.

Господин Косинцев в 2010 году впервые устроился на машиностроительный завод им. М.И. Калинина (МЗИК). После завершения избирательной кампании по выборам президента России в 2018 году вернулся на предприятие на должность заместителя генерального директора, которую занимает по сей день.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев