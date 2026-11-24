Союз судей Армении раскритиковал проект новой конституции
Союз судей Армении заявил, что проект новой конституции республики угрожает независимости судей. По их словам, подобные инициативы подрывают доверие к конституционным гарантиям независимости судебной власти и создают условия для косвенного давления.
В числе прочего проектом новой конституции предполагается, что все действующие судьи Армении должны пройти переоценку, среди критериев которой – «добропорядочность». При этом механизма обжалования заключения специальной комиссии не предусмотрено. «Такие подходы противоречат требованиям, вытекающим из принципа верховенства права и европейских стандартов независимости судей»,— отмечается в заявлении.
Союз призвал Высший судебный совет «публично заявить о недопустимости указанных положений и потребовать их отзыва из официального обсуждения» и принять меры для «защиты гарантий непрерывности пребывания действующих судей в должности».
Новый проект конституции был представлен 23 ноября. Главное изменение касается преамбулы основного закона и ссылки, ведущей к упоминанию Нагорного Карабаха. Однако другие изменения связаны в том числе с судебной системой. Премьер Армении Никол Пашинян пояснил, что это необходимо, чтобы освободить «правосудие из тисков олигархии».