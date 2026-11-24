Новый проект конституции был представлен 23 ноября. Главное изменение касается преамбулы основного закона и ссылки, ведущей к упоминанию Нагорного Карабаха. Однако другие изменения связаны в том числе с судебной системой. Премьер Армении Никол Пашинян пояснил, что это необходимо, чтобы освободить «правосудие из тисков олигархии».