Сборной Сенегала вернули титул победителя Кубка африканских наций-2026
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил сборную Марокко по футболу победы в Кубке африканских наций 2026 года. Титул возвращен команде Сенегала.
Финальный матч состоялся 18 января. Сенегальцы победили со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время в их ворота был назначен пенальти. В знак протеста против решения арбитра главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв (покинул пост в июле.— “Ъ”) увел футболистов в подтрибунное помещение. Капитан команды Садио Мане уговорил их вернуться на поле. Марокканский полузащитник Браим Диас не реализовал 11-метровый удар.
Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) засчитал сенегальцам техническое поражение со счетом 0:3 и объявил марокканцев победителями турнира. Сенегальская федерация футбола подала апелляцию в CAS. Слушание по делу прошло 8 октября.
«Дав свисток к возобновлению игры, судья счел, что условия для продолжения матча соблюдены: обе команды вернулись на поле и выразили готовность продолжить игру. По мнению коллегии, нет никаких сомнений в том, что последствия решения судьи ограничивались пределами футбольного поля»,— сказано в заявлении суда.
Сборная Сенегала во второй раз стала обладателем Кубка африканских наций. Впервые команда взяла трофей в 2021 году. Команда Марокко в последний раз выигрывала турнир в 1976 году.