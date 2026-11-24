Финальный матч состоялся 18 января. Сенегальцы победили со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время в их ворота был назначен пенальти. В знак протеста против решения арбитра главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв (покинул пост в июле.— “Ъ”) увел футболистов в подтрибунное помещение. Капитан команды Садио Мане уговорил их вернуться на поле. Марокканский полузащитник Браим Диас не реализовал 11-метровый удар.