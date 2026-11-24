В Минобороны рассказали о режиме военно-технических экспериментов
Министерство обороны РФ может использовать военно-технические эксперименты для проверки новых решений, например для ускоренного внедрения ИИ-инструментов, если действующая нормативная база пока не позволяет интегрировать их на общих основаниях. Такой механизм позволяет оценить работоспособность технологии и определить требования к ее дальнейшему применению, рассказал в интервью “Ъ” заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.
По его словам, на время эксперимента ведомство может ограничить круг пользователей, выделить отдельный сегмент сети, а также установить технические, регуляторные и организационные ограничения. После проверки решения и оценки связанных с ним рисков Минобороны определяет требования, необходимые для его дальнейшего использования.
Господин Щербинин сравнил этот механизм с экспериментальными правовыми режимами, применяемыми в гражданском секторе экономики и социальной сфере. Принцип, по его словам, тот же, однако в военном ведомстве такая практика называется военно-техническим экспериментом.
Об этом механизме замминистра рассказал, отвечая на вопрос о безопасности при расширении возможностей искусственного интеллекта. В Минобороны развернули в конфиденциальном сегменте справочно-рекомендательную систему на базе большой языковой модели и мультиагентную платформу для работы с документами уровня «для служебного пользования». Все решения, подчеркнул Дмитрий Щербинин, проходят юридическую и техническую проработку и согласование с профильными службами.