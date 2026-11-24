Об этом механизме замминистра рассказал, отвечая на вопрос о безопасности при расширении возможностей искусственного интеллекта. В Минобороны развернули в конфиденциальном сегменте справочно-рекомендательную систему на базе большой языковой модели и мультиагентную платформу для работы с документами уровня «для служебного пользования». Все решения, подчеркнул Дмитрий Щербинин, проходят юридическую и техническую проработку и согласование с профильными службами.