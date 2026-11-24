Мы говорим «Жигули», а вспоминаем Fiat. Помимо духовного родства с самым массовым автомобилем России, за маркой числится немало сумасбродств. Название расшифровывается как Fabbrica Italiana Automobili Torino, то есть «Итальянская автомобильная фабрика Турина». Выпускала она не только четырехколесных рабочих лошадок для среднего класса. В 1907 году мощный гоночный Fiat 130 победил в Гран-при Франции. Fiat Mefistofele в 1924 году установил мировой рекорд скорости, разогнавшись почти до 240 км/ч. А Fiat Abarth 76 одержал 18 побед на этапах Кубка мира по ралли.