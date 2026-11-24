«За маркой числится немало сумасбродств»
Павел Шинский — о том, как итальянская марка подарила России «Жигули»
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Мы говорим «Жигули», а вспоминаем Fiat. Помимо духовного родства с самым массовым автомобилем России, за маркой числится немало сумасбродств. Название расшифровывается как Fabbrica Italiana Automobili Torino, то есть «Итальянская автомобильная фабрика Турина». Выпускала она не только четырехколесных рабочих лошадок для среднего класса. В 1907 году мощный гоночный Fiat 130 победил в Гран-при Франции. Fiat Mefistofele в 1924 году установил мировой рекорд скорости, разогнавшись почти до 240 км/ч. А Fiat Abarth 76 одержал 18 побед на этапах Кубка мира по ралли.
Испытательный трек Fiat расположился на крыше фабрики. Здесь даже снимали кадры погони из «Ограбления по-итальянски». Специалисты марки поставили на колеса легендарные «Жигули» и помогли наладить производство корейских Kia, ставших сегодня народными автомобилями. Так Fiat дарит счастье для всех. Пусть не даром, но зато настоящее.