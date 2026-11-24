Так российское диппредставительство прокомментировало заявление южнокорейского МИДа о недопустимости проникновения Ту-160 в зону опознавания ПВО Южной Кореи KADIZ. «Как и ранее в аналогичных случаях, было дано разъяснение, что российская сторона действует в соответствии с нормами международного права»,— добавили в посольстве.