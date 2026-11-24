Посольство России ответило на заявление Южной Кореи о входе Ту-160 в ее зону ПВО
Зона опознавания противовоздушной обороны Республики Корея (KADIZ) была установлена Сеулом в одностороннем порядке, поэтому никаких ограничений на авиацию других государств она не накладывает. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Южной Корее.
Так российское диппредставительство прокомментировало заявление южнокорейского МИДа о недопустимости проникновения Ту-160 в зону опознавания ПВО Южной Кореи KADIZ. «Как и ранее в аналогичных случаях, было дано разъяснение, что российская сторона действует в соответствии с нормами международного права»,— добавили в посольстве.
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации 24 ноября совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Военные Южной Кореи зафиксировали, что истребители вошли в зону KADIZ, после чего подняли в воздух военную авиацию. Пространство страны российские самолеты не нарушали, писало агентство «Рёнхап».