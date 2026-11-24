Захарова ответила на призыв Каллас к Сирии отказаться от признания ДНР и ЛНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас к Сирии отказаться от признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) российскими регионами.
Как сообщало издание Rapporteur, госпожа Каллас выдвинула это требование в обмен на возможность возобновить сотрудничество Сирии с Брюсселем. Она также добивалась отказа Сирии от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, принятого еще при Башаре Асаде. Этот вопрос поднимался на встречах главы европейской дипломатии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани в октябре.