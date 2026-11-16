Бывшего замглавы «Орелгосзаказчика» оставили в СИЗО

Орловский облсуд сегодня отклонил жалобу Дмитрия Штыкова, который до апреля 2025 года занимал пост первого замначальника «Орелгосзаказчика», на избранную ему меру пресечения. Решение Советского райсуда Орла о его отправке в СИЗО оставлено в силе. Это следует из картотеки апелляционной инстанции.