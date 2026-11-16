Бывшего замглавы «Орелгосзаказчика» оставили в СИЗО
Орловский облсуд сегодня отклонил жалобу Дмитрия Штыкова, который до апреля 2025 года занимал пост первого замначальника «Орелгосзаказчика», на избранную ему меру пресечения. Решение Советского райсуда Орла о его отправке в СИЗО оставлено в силе. Это следует из картотеки апелляционной инстанции.
В начале ноября Дмитрия Штыкова вместе с начальником казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Александром Ященко заключили под стражу. За день до этого «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Ященко мог быть задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).
Сотрудники казенного учреждения не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, в конце 2022 года экс-руководителю «Орелгосзаказчика» Алексею Васильеву назначили два с половиной года колонии-поселения. Летом того же года 12 месяцев принудительных работ получил бывший главный специалист отдела строительного контроля Андрей Алешин. Еще один бывший начальник «Орелгосзаказчика» и по совместительству экс-глава областного департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин был приговорен к условному сроку. Все их осудили за превышение должностных полномочий.