Охватить собственными силами все направления Минобороны не сможет, однако критически важные технологии, по словам Дмитрия Щербинина, должны находиться в сфере собственной экспертизы ведомства. «Важно не только ставить задачи перед разработчиками, но и самостоятельно реализовывать наиболее критичные решения, а также те информационные технологии, которые требуют немедленного внедрения»,— подчеркнул замминистра.