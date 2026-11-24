Минобороны займется критичными для армии IT-разработками
Министерство обороны РФ намерено самостоятельно разрабатывать наиболее важные цифровые решения, а не заказывать их у предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для этого ведомство рассчитывает развивать собственную техническую экспертизу и систему подготовки кадров, рассказал в интервью “Ъ” заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.
«Раньше новые решения мы полностью отдавали на разработку предприятиям ОПК. Теперь стремимся развивать и собственные компетенции, чтобы самостоятельно разрабатывать наиболее необходимые цифровые решения»,— сообщил господин Щербинин.
Развитие собственной экспертизы внутри Вооруженных сил — одна из задач единого плана цифровой трансформации, утвержденного министром обороны. План рассчитан на десять лет, однако основные мероприятия должны быть реализованы уже в ближайший период. По словам замминистра, организационная составляющая плана включает создание системы управления цифровизацией и подготовку квалифицированных кадров, в том числе совместно с гражданским сектором.
Охватить собственными силами все направления Минобороны не сможет, однако критически важные технологии, по словам Дмитрия Щербинина, должны находиться в сфере собственной экспертизы ведомства. «Важно не только ставить задачи перед разработчиками, но и самостоятельно реализовывать наиболее критичные решения, а также те информационные технологии, которые требуют немедленного внедрения»,— подчеркнул замминистра.