Бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, осужденного по делу о незаконных валютных операциях, этапировали в колонию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В какой колонии он отбывает наказание, не уточняется.