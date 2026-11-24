«РИА Новости»: Артема Чекалина этапировали в колонию
Бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, осужденного по делу о незаконных валютных операциях, этапировали в колонию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В какой колонии он отбывает наказание, не уточняется.
Артем Чекалин проходит по делу о выводе из России более 250 млн руб., полученных его бывшей супругой от фитнес-марафона «Идеальное тело». В апреле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии, ему также назначили штраф около 195 млн руб. Сама Лерчек в июле была приговорена к пяти годам колонии условно со штрафом в 763,5 млн руб. В ходе процесса у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. 14 ноября президент Владимир Путин помиловал блогера, и она улетела на лечение в Китай.