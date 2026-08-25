Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки БПЛА

В Ростовской области в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Предприятие временно приостановило работу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Новошахтинске в результате падения обломков дронов получили повреждения четыре частных дома. В Каменском и Красносулинском районах произошли возгорания. Всего над территорией Ростовской области ночью сбили около 30 беспилотников ВСУ.

Константин Соловьев