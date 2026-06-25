Списать нельзя сгенерировать

На полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) эксперты обратили внимание на проблему генерации выпускных и экзаменационных работ искусственным интеллектом (ИИ). Эксперты оказались единогласны в желании зарегулировать эти вопросы, особенно в сфере высшего образования. Однако не сошлись во мнении, стоит ли это делать каждому вузу по отдельности, или нужно спустить одинаковые правила для всех учебных заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из-за появления ИИ произошла девальвация традиционных форм контроля знаний, заявил в четверг, 25 июня, в ходе сессии «Искусственный интеллект в образовании: социально-правовые проблемы» глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что также из-за ИИ создалась «правовая и методологическая неопределенность», особенно в высшем образовании, и стал очевиден разрыв между технологическим скачком и институциональной готовностью к нему.

«При этом понятно, что запретны тщетны и ИИ все равно будет использоваться и студентами, и преподавателями»,— заключил господин Фадеев.

Отдельно он заметил, что данная технология «обнажила проблему качества подготовки высших научных кадров». Он привел в пример ситуацию, когда на защитах кандидатских диссертаций профессора не могут понять, оригинальный это текст или сгенерированный: «Нейросети не создают ничего нового, а человек, защищая кандидатскую,— должен. И если нельзя понять, есть ли в работе новое, значит, требования к соискателям слишком низкие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета по правам человека Игорь Ашманов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Член Совета по правам человека Игорь Ашманов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Нейросети уже общаются сами с собой. Мне рассказывали про случаи, когда преподаватель не глядя загружает работы студента туда, чтобы сгенерировать отзыв на них. А работы студентов тоже сгенерированы»,— пожаловался член СПЧ Игорь Ашманов. По его данным, уже 87% студентов используют ИИ для написания работ, а системы «по типу "Антиплагиата"» выявляют не больше 25% таких материалов. «Риск не в том, что работы плохие, а в фальсификации — воспитание психологии, что надо сделать "на отвяжись",— заявил он.— Это вовсю ухудшает наше образование, и мы просто не пониманием, кого мы выпускаем».

Перед вузами сейчас стоит несколько задач, полагает ректор РГГУ Андрей Логинов: нужно проанализировать, как можно применять ИИ в научных исследованиях и образовательных программах и до каких пределов возможно его использование.

«Отказываться из-за того, что выпускные работы можно генерировать, от системы проверки нельзя, экзамены — апогей всего образования,— считает господин Логинов.— Но регулировать процесс придется бесконечно, так как люди очень изворотливы, когда нужно избежать каких-то ограничений, и придумывают все новые способы это сделать». Господин Логинов предполагает, что единая модель контроля, «спущенная сверху сразу для всех вузов», приведет к тому, что они лишатся своей самобытности и «будут штамповать знания по одинаковым методикам», поэтому каждый вуз должен разработать эту систему на своем опыте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор РГГУ Андрей Логинов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ректор РГГУ Андрей Логинов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Завкафедрой информационного права МГЮА Алексей Минбалеев с ним не согласился. Он, напротив, полагает, что регулирование этого вопроса должно быть «единым и системным», причем как для вузов, так и для школ. «Сейчас у каждого университета свои правила: кто-то разрешил применять нейросети для написания дипломов, но просит предупреждать, кто-то вообще не контролирует, кто-то запретил. Это только мешает. Нужны унифицированные требования, чтобы в образовании сохранялись преемственность и прозрачность»,— заявил он.

Впрочем, советник ректора МГУ, доцент кафедры административного права юридического факультета вуза Екатерина Бабелюк заметила, что лучше всего бороться с ИИ поможет качественное очное общение преподавателя со своими учениками. «Хорошие педагоги сами поймут, как нивелировать риски от списывания и генерации работ,— уверена она.— Появление калькуляторов не привело к тому, что дети перестали изучать арифметику». Госпожа Бабелюк предполагает, что образование трансформируется таким образом, что станет меньше домашнего задания, рутинные навыки будут отрабатываться под контролем учителя и при должном внимании педагогов учащиеся смогут получать необходимые знания, даже несмотря на существование ИИ.

Полина Ячменникова