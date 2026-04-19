ИИ прописался в вузах

Российские вузы стали лояльнее относиться к искусственному интеллекту и активно внедряют его в образовательные процессы. Так, МФТИ официально разрешил студентам-математикам использовать нейросети при выполнении домашних заданий. Пока такой подход будет применяться в рамках одного курса, который стартует с сентября. Однако в институте хотят использовать эту образовательную методику и в других дисциплинах. Там отмечают, что нейросети помогут более глубокому пониманию материала.

В рамках пилотного курса студенты должны будут придумывать задачи с помощью чат-ботов, проверять каждый этап решения, находить логические ошибки и восстанавливать ход доказательств. По мнению, CEO частного университета креативных индустрий Universal University Марии Ситковской, вузы могут разделять программы, где нейросети допустимы, а где — запрещены:

«Кажется, что основная задача — это пересмотр наших ценностей, какие навыки останутся востребованными, какие — рудиментарными, что будет делать исключительно человек, что он делегирует нейросетям. Мы в университете активно ищем ответы на эти вопросы.

У нас есть практики, которые требуют от студента полной самостоятельности, например, крафтовое производство объектов искусства или дисциплины, направленные на развитие самостоятельного мышления, аналитических навыков, умения видеть проблему, задаваться сложными вопросами, искать на них собственные ответы. Такие дисциплины у нас регулируются брифами. Мы всегда объясняем, почему именно в таких случаях использование ИИ считается просто непродуктивным. В остальном мы принимаем это как неизбежную данность. Некоторые проекты базируются на работе с нейросетями. В этом случае студент подробно объясняет свой художественный замысел, обосновывает его и зачастую получает одобрение от кураторов».

По данным системы «Антиплагиат», четверть студентов используют нейросети при написании работ. А согласно данным опросов, их доля доходит почти до 90%. На этом фоне в образовательной среде заметен и обратный тренд. За сгенерированный диплом студента и вовсе могут отчислить буквально за месяц до окончания обучения. Лучше контролировать применение чат-ботов университеты могли бы с законодательной поддержкой государства, считает замдиректора по маркетингу Edtech-компании «Лань» Владислав Никифоров:

«Есть большое желание применять ИИ, но есть также и страхи, как же разрешить студентам использовать такие технологии: вроде бы есть попытки с ними бороться. И здесь университетам не хватает воли. Она часто продиктована законодательными возможностями. В свое время появление электронных библиотек, в которых студенты сейчас берут информацию, стало возможно, в принципе, благодаря указу президента. Сейчас таких законодательных инициатив, которые обеспечивают возможность легитимной покупки, расходования бюджетных средств вузом, может быть, как раз и не хватает.

При этом в каждом из направлений, в математике, физике или гуманитарных науках, способы применения могут быть разными. Здесь, если и возникает вопрос, то он связан с этикой. То есть списывание изобрели задолго до нейросетей или интернета. С ним как боролись, так и будут бороться. Собственно, изменятся методики проверки.

Здесь все-таки важно именно то, как возглавить этот процесс. В части технических решений мы сделаем ставку на то, что это должны быть ИИ-ответы, основанные на верифицированном контенте. То есть речь об учебной специализированной литературе, чтобы можно было в несколько кликов или переходов прийти к источникам и проанализировать их своим умом».

Совет федерации уже готовит законопроект по ограничению искусственного интеллекта в образовании. Предполагается, что студентов обяжут указывать, какая часть работы была сгенерирована. Делегировать нейросетям можно будет не больше 30% задач. Впрочем, нужно не только ограничивать использование технологий, но и поощрять живую коммуникацию, уверена консультант по архитектуре образовательных стратегий подростков Наталья Рогаль:

«Я за искусственный интеллект и считаю, что им нужно пользоваться, применять при решении задач. Но здесь же важно не только, чтобы пользователи тупо написали запрос. Я вижу детей, которые много общаются с искусственным интеллектом. И вот они, например, хотят запустить новый бизнес, ставят промт и задачу, но, не понимая тонкостей, любой ответ принимают за чистую монету, пытаются на этом очень часто галлюцинирующем фундаменте создать что-то новое, а ничего не взлетает. Бывает, что после этого подростки разочаровываются и теряют мотивацию из-за того, что у них нет хорошей фундаментальной базы.

Она рождается в том числе в офлайн-общении, когда мастер напрямую передает свой опыт и знания. Это преподаватель, как правило. Через общение возникает какая-то дисциплина, ответственность. И когда они складываются, ты можешь интегрировать ИИ настолько, насколько тебе необходим этот инструмент для решения какой-то задачи.

Я уверена, что в МФТИ должен быть какой-то кодекс, что вопрос не в том, чтобы они что-то сделали с помощью искусственного интеллекта, а чтобы показали, какой промт написан и какой результат получен. Ведь промт показывает, насколько они понимают проблематику. Сейчас должны быть какие-то параллельные треки, альтернативные, нестандартные, креативные способы мышления.

Раньше так и было, на самом деле, в Советском Союзе. В детских садах это вряд ли можно делать, потому что еще возраст несознательный. Когда появляется школа, конечно, это должно быть обязательно интегрировано с первого класса, потому что невозможно ограждать от технологий, но нужно это давать грамотно».

В 2023 году Московский педагогический университет первым в столице разрешил студентам использовать нейросети при написании выпускных работ. Сейчас это также допустимо и в Московском техническом университете им. Баумана и в ядерном университете МИФИ». А Высшая школа экономики в 2024-м первой приняла полноценное регулирование работы с чат-ботами для студентов. По словам проректора вуза Дмитрия Коваленко, работодатели ждут от выпускников навыков взаимодействия с искусственным интеллектом. Однако большая часть университетов пока выступает против нейросетей.

Ульяна Горелова