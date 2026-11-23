Проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов был внесен в Белгородскую областную думу в конце октября.В соответствии с проектом, в 2027 году прогнозируемый общий объем доходов областной казны составляет 120,9 млрд руб., а расходов — 133,8 млрд руб. при дефиците порядка 12,9 млрд руб. Дорожный фонд региона к концу планового периода может вырасти до 13,2 млрд руб.