Белгородская область возьмет в кредит 2,3 млрд рублей для погашения долгов
В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородская область заключила контракт с банком ВТБ на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 4 млрд руб. Итоговая стоимость соглашения составила 950,7 млн руб. при начальной цене 990,3 млн.
Сегодня также стало известно, что контракт на открытие кредитной линии с лимитом 450 млн руб. для администрации Старооскольского городского округа Белгородской области заключили со Сбербанком. Он получил его по начальной цене 157,1 млн руб.
Проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов был внесен в Белгородскую областную думу в конце октября.В соответствии с проектом, в 2027 году прогнозируемый общий объем доходов областной казны составляет 120,9 млрд руб., а расходов — 133,8 млрд руб. при дефиците порядка 12,9 млрд руб. Дорожный фонд региона к концу планового периода может вырасти до 13,2 млрд руб.