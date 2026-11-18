Дорожный фонд Белгородской области может вырасти до 13,2 млрд рублей
Проектом закона Белгородской области о региональном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов предусмотрен последовательный рост объемов дорожного фонда. В соответствии с документом, в 2027 году он должен составить 12,7 млрд руб., в 2028-м — увеличиться на 33,8 млн руб., а в 2029-м — превысить 13,2 млрд руб. Об этом рассказали в областном министерстве финансов и бюджетной политики.
Основные объемы финансовых ресурсов, по данным министерства, будут направлены непосредственно на ремонт и содержание автомобильных дорог. Так, за трехлетний период планируется отремонтировать 312 км автодорог, а помимо этого предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство 35 км дорог и порядка 100 км наружного освещения вдоль автодорог.
Проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов был внесен в Белгородскую областную думу в конце октября. В ноябре он будет рассмотрен в первом чтении. В соответствии с проектом, в 2027 году прогнозируемый общий объем доходов областной казны составляет 120,9 млрд руб., а расходов — 133,8 млрд руб. при дефиците порядка 12,9 млрд руб. К 2029 году доходы могут увеличиться до 131,3 млрд руб., а расходы — до 144,2 млрд руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце октября губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что обстановка в регионе остается сложной и это напрямую влияет на экономику и динамику налоговых отчислений. В 2027 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 10,7% объема собственных доходов. До этого глава региона отмечал, что основной причиной снижения поступлений налога на прибыль и НДФЛ является падение прибыльности предприятий металлургического комплекса. В 2026 году в областную казну, по словам господина Шуваева, не поступит порядка 14 млрд руб.