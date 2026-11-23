Сбербанк откроет белгородскому Старому Осколу кредит на 450 млн рублей
Контракт на открытие кредитной линии с лимитом 450 млн руб. для администрации Старооскольского городского округа Белгородской области заключили со Сбербанком. Он получил его по начальной цене 157,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
На участие в аукционе поступила заявка только от Сбербанка, поэтому процедуру признали несостоявшейся, а с ним заключили контракт как с единственным участником.
По условиям аукциона, дата открытия кредитной линии — 27 ноября 2026 года. Срок ее действия составит 730 дней. Заемные средства будут предоставлены «на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ».
В середине ноября администрация Орла заключила со Сбербанком контракт на открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом 160,4 млн руб. Стоимость услуг банка составила 28,1 млн руб.