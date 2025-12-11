Большая чистка

В 2025 году рынок аудиторских услуг покинуло более 100 организаций, и, как ожидают участники рынка, консолидация продолжится. На нее повлияют и зачистка рынка со стороны регуляторов и саморегулируемой организации, и экономические причины — высокая конкуренция, ограниченный рост рынка и дефицит молодых специалистов. В результате стоимость аудиторских услуг вырастет.

В этом году рынок аудиторских услуг может сократиться менее чем до 2 тыс. аудиторских организаций. Согласно данным реестра саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация “Содружество”» (СРО ААС), на 21 ноября в нем насчитывалось 2008 организаций, при этом у 6 из них в СРО было приостановлено членство (членство в саморегулируемой организации и нахождение в реестре — обязательные условия для возможности предоставления аудиторских услуг). Только с января по конец ноября из реестра было исключено 129 организаций, из них за неполный ноябрь — 5 компаний, а в октябре — 10.

Согласно статистике Минфина, за десять лет с рынка ушло более половины аудиторских организаций — так, в 2015 году их насчитывалось 4,4 тыс. Однако наибольшие темпы консолидация рынка набрала в 2022 году: за 12 месяцев количество аудиторских организаций сократилось сразу на 1 тыс.

Это стало результатом вступления в силу изменений в закон об аудите.

Три реестра

С начала 2022 года индивидуальные аудиторы лишились права проводить обязательный аудит, и с этого момента их количество сократилось с 500 до 102. Одновременно шло сокращение и числа аудиторских компаний из-за того, что по новым правилам, действующим уже три года, в аудиторской организации должно состоять не менее трех аудиторов, для которых эта компания является основным местом работы. Перед вступлением в силу последней нормы участники рынка прогнозировали значительное сокращение количества аудиторских организаций, некоторые даже называли цифру в 2,5 тыс. участников рынка «на выход».

С 2024 года был введен еще ряд законодательных новелл: с этого времени проводить аудит общественно значимых организаций (ОЗО) могут только аудиторские организации, имеющие более пяти аудиторов в штате, трое из которых должны иметь как минимум трехлетний опыт аудита ОЗО, и состоящие в специальном реестре Федерального казначейства (ведомство находится в ведении Минфина). На данный момент в этом реестре числится чуть более 200 организаций.

Кроме того, еще одним регулятором аудиторского рынка стал Банк России: он ведет свой реестр организаций, которые вправе с 2024 года осуществлять аудит общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР). На данный момент количество внесенных ЦБ в этот реестр субъектов аудиторской деятельности — 42 компании. При этом требования к таким организациям еще строже: в частности, у них в штате должно работать не менее 12 аудиторов, 3 из которых должны иметь по меньшей мере трехлетний опыт аудита ОЗО ФР.

То есть в ходе реформы сформировалось три контура требований к аудиторским организациям. Первый — это контроль со стороны СРО ААС своих членов (имеют право осуществлять аудит), второй включает реестр СРО ААС и реестр Федерального казначейства (имеют право осуществлять аудит ОЗО), наконец, третий — к предыдущим двум реестрам добавляется реестр Банка России (имеют право осуществлять аудит ОЗО ФР), объясняет гендиректор компании аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.

Курс на сокращение

В конце сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что регуляторы продолжают активно «подчищать рынок аудиторов». «Там избыточное количество лицензий (то есть включенных в реестр СРО организаций.— “Ъ-Review”)... Это работа, которую мы должны довести до конца»,— сказал он, поблагодарив ЦБ, который, по его словам, «тоже активно на этом направлении работает» (цитата по Frank Media).

Действительно, согласно статистике, темпы ухода с рынка аудиторских организаций в этом году сравнимы с прошлогодними (тогда за 12 месяцев членами СРО ААС перестали быть 179 участников рынка) и позапрошлогодними (296 исключений из реестра).

При этом чистка происходит и в других реестрах. Так, в конце 2023 года из и без того малочисленного списка Федерального казначейства была исключена аудиторская компания «Росэкспертиза» (см. подробнее “Ъ” от 18 января 2024 года), так до сих пор в него и не вернувшаяся.

Таким образом, 2025 год ознаменовался ужесточением регуляторного надзора за рынком аудиторских услуг. «И это логичное следствие выхода на рынок новых игроков, растущей конкуренции, давления новых видов риска, геополитической неопределенности»,— отмечает гендиректор ассоциации «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров», член Общественного совета Минфина Анастасия Русакова. «Подчищение реализуется через исключение именно из СРО. Инициатором этого может быть как сама саморегулируемая организация, так и Федеральное казначейство»,— рассказывает Тамара Касьянова.

Крупные игроки поддерживают политику по зачистке рынка. «Сложно не согласиться с выводами Минфина об избыточности лицензий на рынке аудиторов, большого числа недобросовестных участников рынка»,— говорит заместитель гендиректора группы «Юникон» Мария Суконкина. Недобросовестная практика, как объясняет Тамара Касьянова,— это в первую очередь выдача аудиторских заключений без проверки деятельности оцениваемой компании. По ее словам, нужно даже более активно бороться с недобросовестными участниками рынка. «Вот если бы при исключении из реестра СРО за нарушения наказывали не только аудиторскую организацию, но и аудиторов-руководителей, собственников этих организаций, то это было бы, на мой взгляд, более действенно»,— говорит она.

Экономика подкачала

Минфин и СРО действительно ведут планомерную работу по зачистке рынка от недобросовестных аудиторов. «Однако снижение числа аудиторских организаций обусловлено не только этим фактором»,— отмечает руководитель департамента аудиторских услуг, партнер Kept Андрей Рязанцев. «Ужесточение требований к вхождению в СРО, повышение требований к квалификации и опыту руководителей аудиторских фирм, а также беспрецедентно строгий контроль за качеством работы — все это создало мощный фильтр. В результате рынок покинули те, кто был не готов или не способен работать в новых условиях соответствия»,— солидарен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По словам Андрея Рязанцева, помимо ужесточившихся регуляторных требований существуют и экономические причины. Так, согласно статистике Минфина, объем оказанных аудиторами услуг с 2022 по 2024 год сократился на 3%, до 57,3 млрд руб.

«На не растущем в целом рынке наблюдаются высокая конкуренция и демпинг, ограничено движение капитала и снижается приток молодых специалистов в профессию. Не секрет, что сегодня средний возраст аудитора в России превышает 50 лет, что может создать существенные риски в обозримом будущем»,— говорит эксперт. «В 2024 году, в частности, с рынка уходили компании, которые не справились с требованиями закона по численности, а также с недостатком клиентов, для которых могли бы быть востребованы услуги, то есть те компании, которые традиционно оказывают консультационные услуги, а аудит в их деятельности имел несущественное значение, так что дешевле отказаться от членства в СРО»,— отмечает Тамара Касьянова.

Аудиторы уходят, цены растут

Однако даже значительно сократившийся рынок аудиторских услуг участники считают избыточным и предрекают продолжение этого тренда. «Сокращение числа аудиторских организаций с 2022 по 2025 год не оказало негативного влияния на рынок аудита — он по-прежнему остается высококонкурентным. Учитывая отсутствие роста рынка аудиторских услуг в целом и растущие требования к качеству оказываемых услуг, дальнейшее снижение числа аудиторских организаций является одновременно и неизбежным, и необходимым»,— полагает Андрей Рязанцев.

«Процесс (консолидации.— “Ъ-Review”) продолжится, и мы увидим ее новую волну к концу 2025 года — началу 2026-го»,— прогнозирует Анастасия Русакова. Хотя эта волна будет не такой стремительной, уточняет Тамара Касьянова. «И на нее будет действовать несколько факторов: исключение из реестров недобросовестных организаций, сокращение рынка и потребностей в аудите, сокращение числа аудиторов, в том числе из-за непрозрачной системы экзаменов по аттестации, ее продолжительности и высокой стоимости, сложность конкурирования с реальным бизнесом, где молодые специалисты из вузов в более короткие сроки могут занять более высокие позиции и получить более высокое вознаграждение, и так далее»,— перечисляет она.

Стоимость аудиторских услуг «должна повышаться в независимости от количества аудиторских организаций», считает Андрей Рязанцев: «Это необходимо для решения кадрового вопроса и инвестиций в цифровизацию».

Сокращение числа игроков уже привело к повышению стоимости аудиторских услуг, отмечает Сергей Гришунин. По его словам, ее рост, по некоторым оценкам, составил до 30% к концу 2025 года.

«У аудиторов ежегодно повышаются расходы на фонд оплаты труда. Число аттестованных аудиторов неуклонно снижается из-за сложности и дороговизны экзаменов, общего снижения престижа профессии»,— рассказывает Мария Суконкина.

За ростом стоимости аудиторских услуг стоит не инфляция, а реальное повышение ценности услуги, соглашается Сергей Гришунин: «Аудит перестал быть формальностью и превратился в реальный инструмент оценки рисков и поиска резервов». По его словам, сегодня можно уверенно утверждать, что процесс структурной перестройки рынка не завершен. «Хотя наиболее резкое сокращение позади, тенденция к консолидации продолжится и в ближайшие годы»,— резюмирует эксперт.

Екатерина Ковальчук