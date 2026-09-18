Аудит дороже денег

Федеральное казначейство согласилось исключить требование о проведении конкурсов по выбору аудиторов для общественно значимых организаций (ОЗО) по закону, регулирующему госзакупки. Действующие требования придают слишком большой вес ценовому критерию. В результате в тендерах выигрывают компании, которые существенно занижают стоимость аудита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На состоявшемся 16 сентября заседании совета по внешнему контролю деятельности Федерального казначейства с участием ЦБ и аудиторов обсуждались вопросы конкурсного отбора проверяющих общественно значимые организации, рассказали три источника “Ъ” на рынке аудита. По словам одного из собеседников “Ъ”, участники рынка предложили исключить норму о необходимости проводить тендеры на основе закона «О контрактной системе…» (№44-ФЗ), регулирующего закупочные процедуры для госнужд, из закона «Об аудиторской деятельности» (№307-ФЗ). При этом было предложено разработать совместный (Казначейство, ЦБ и СРО) нормативный документ, регламентирующий проведение соответствующих тендеров ОЗО. В частности, сместить фокус со стоимостных критериев на нестоимостные.

По словам еще одного собеседника “Ъ”, Казначейство поддержало участников рынка. По итогам заседания ведомство объявило о намерении написать письмо в Минфин с просьбой рассмотреть этот вопрос. В ЦБ заявили “Ъ”, что поддерживают предложение Казначейства повысить значимость качественных критериев при проведении аудита ОЗО. Причем в мае 2026 года Банк России выпустил информационное письмо для ОЗО ФР, где обращал внимание на целесообразность анализа качественных критериев при выборе аудитора. В Казначействе оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Общественно значимые организации — это публичные акционерные общества, госкорпорации, публично-правовые компании, а также организации с госдолей в капитале не менее 25%. К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также банки, страховые компании, управляющие компании и так далее. По оценке “Ъ” на основе отчетности за 2025 год, выручка аудиторов от предоставления услуг для ОЗО составила 12 млрд руб. (около 30% совокупной выручки). По оценке советника ГК «Клифф» Инги Скворцовой, более половины всех ОЗО попадают под требования 44-ФЗ.

Участники рынка отмечают, что проведение конкурсов по выбору аудиторов на основе закона о госзакупках — серьезная проблема. «Родовая травма рынка от 44-ФЗ заключается в том, что этот закон очень плохо подходит для сферы услуг, где качество и профессионализм более важны, чем цена. По этому закону хорошо покупать цемент или трубы с четкими критериями, где конкуренция ценой оправдана, а в аудите конкуренция ценой ведет к снижению качества работы, ее глубины, уровня и опыта команды»,— отмечает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. По словам партнера Б1 Игоря Буяна, компании ОЗО и ОЗО ФР с долей государства не менее 25% обязаны проводить тендер по нормам 44-ФЗ, где наибольший вес имеет стоимостный критерий — от 40%. На практике вес этого критерия может достигать 60%, а другие, в том числе «рейтинг надежности, число аудиторов в штате, релевантный опыт работы, значат меньше и не перекрывают ценовой критерий», указывает господин Митрофанов.

В итоге часто конкурсы выигрывают компании, которые необоснованно снижают цену и не обладают ресурсами для проведения аудита с учетом всех обязательных процедур, поясняет господин Буян. По словам менеджера «КСК групп» Михаила Щетинина, упущения могут привести к серьезным проблемам «вплоть до дефолтов и банкротства».

Вместе с тем клиенты не могут отказаться от аудитора, если он выиграл конкурс и соответствует указанным в тендере критериям, говорит господин Буян. Кроме того, менеджмент и совет директоров ОЗО могут понести дополнительный административный риск, так как любое процедурное нарушение 44-ФЗ можно обжаловать в ФАС, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Участники рынка считают, что вернее выбирать аудитора на основе профессиональных показателей. По словам собеседника “Ъ”, на совещании было предложено выбирать аудитора в первую очередь на основе информации о человеко-часах, которые потребуются на проведение аудита, с указанием доли участия руководящего состава проектной команды, квалификации и опыта конкретной команды, планируемой к привлечению на проекте, количества сотрудников с квалификационными аттестатами аудитора и состоящих в штате по основному месту работы.

Юлия Пославская