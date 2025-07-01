Отчетность общественной значимости

Общественно значимые организации — это компании, ценные бумаги которых торгуются на бирже (более 200 эмитентов акций и более 400 эмитентов облигаций), кредитные организации (более 300), страховые организации (более 200), управляющие компании (230), НПФ (37), общества взаимного страхования, БКИ, а также организации с долей государства в капитале не менее 25% и полностью государственные компании, иные организации, раскрывающие консолидированную отчетность, и т. д. В целом количество подобных компаний оценивается примерно в 10 тыс.

Начиная с отчетности за 2024 год оказывать услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО и ОЗО ФР могут только аудиторские компании, входящие в реестр казначейства и ЦБ соответственно, следует из закона «Об аудиторской деятельности». Для вхождения в реестры компании должны соответствовать ряду требований. Для реестра аудиторов ОЗО это не менее пяти аудиторов в штате, не менее трех их которых имеет опыт участия в оказании аудиторских услуг ОЗО в течение трех лет. Для вхождения в реестр ОЗО ФР аудиторская компания должна быть в реестре ОЗО, а также иметь не менее 12 аудиторов в штате, не менее трех из которых имели опыт аудита ОЗО ФР в течение трех лет. На сегодняшний день в реестр аудиторов ОЗО входит 206 компаний, в реестр ОЗО ФР — 41.