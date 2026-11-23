Власти Удмуртии разорвали контракт на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь»
Его стоимость превышала 1 млрд рублей
Власти Удмуртии расторгли контракт с компанией «Тепло-мастер» на реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» стоимостью 1,2 млрд руб. Запись об этом появилась на портале госзакупок.
«Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта»,— говорится в карточке торгов. Стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 539 млн руб.
В середине ноября и. о. зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов писал, что проверка выявила отступления от условий договора и нарушения технологических процессов. Подрядчику давали десять дней на устранение недостатков, однако значительная их часть не была устранена. Речь шла о проблемах с фасадами, кровлей, инженерными сетями, вентиляцией, пожаротушением, благоустройством и внутренней отделкой.
Напомним, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Сначала контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке, подрядчику выплатили 70 млн руб.
В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. С ним заключили контракт стоимостью 1,2 млрд руб. Тогда экс-глава Удмуртии Александр Бречалов называл историю подрядчика «неоднозначной». Ход реконструкции был поставлен на особый контроль. Трудности с поиском исполнителя — весной 2024 года торги запускались дважды — он объяснял запуском больших строительных проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, куда привлекались подрядчики со всей страны.
В апреле Тимур Меджитов и подрядчик заверяли Александра Бречалова, что новый сезон Всероссийской хоккейной лиги «Ижсталь» и ее болельщики проведут в обновленном ледовом дворце. Тогда готовность объекта составляла 72%. Но обещание не выполнено: ижевские хоккеисты проводят матчи на крытом катке «Олимпиец».
22 сентября и. о. министра по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин на заседании Госсовета Удмуртии заявлял, что проектная документация реконструкции объекта корректируется, поскольку она была «слабо проработана на начальном этапе».