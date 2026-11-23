В середине ноября и. о. зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов писал, что проверка выявила отступления от условий договора и нарушения технологических процессов. Подрядчику давали десять дней на устранение недостатков, однако значительная их часть не была устранена. Речь шла о проблемах с фасадами, кровлей, инженерными сетями, вентиляцией, пожаротушением, благоустройством и внутренней отделкой.