Проект реконструкции ледового дворца «Ижсталь» ушел на корректировку

Проектная документация реконструкции ледового дворца «Ижсталь» сейчас корректируется и находится на экспертизе, заявил и. о. министра по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин на очередном заседании Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка хода работ в ледовом дворце в феврале 2026 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Проверка хода работ в ледовом дворце в феврале 2026 года

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вопрос и. о. министра о том, потребуется ли финансирование объекта в 2027 году, задал депутат Дмитрий Лукин. «Когда получим сводную смету и будем понимать, какая сумма утверждена госэкспертизой, тогда будем выходить на уровень президиума правительства и согласовывать дополнительные средства, если они потребуются»,— ответил господин Парахин.

Глава минспорта республики отметил, что в ходе реконструкции приходиться вносить корректировки, поскольку проект был «слабо проработан на начальном этапе». Появляются скрытые работы, которые необходимо учитывать в проектных решениях, добавил он.

Напомним, в апреле зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов, курирующий реконструкцию, и подрядчики заверили тогдашнего главу региона Александра Бречалова, что новый сезон ВХЛ «Ижсталь» и ее болельщики проведут в обновленном ледовом дворце. Но этого не произошло: ижевские хоккеисты проводят матчи на крытом катке «Олимпиец».

По данным портала госзакупок, сейчас в исполнении находится контракт на реконструкцию дворца «Ижсталь» за 1,2 млрд руб. По нему срок исполнения — 31 декабря. В апреле готовность объекта составляла 72%.

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке подрядчику выплатили 70 млн руб.

В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. По словам Александра Бречалова, история подрядчика «неоднозначная». Ход реконструкции поставлен на особый контроль. Трудности с поиском исполнителя — весной 2024 года торги запускались дважды — он объяснял запуском больших строительных проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, куда привлекались подрядчики со всей страны.