«Ижсталь» проведет первые матчи ВХЛ в «Олимпийце» вместо нового ледового дворца

Первые домашние матчи «Ижстали» в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) пройдут в крытом катке «Олимпиец». Ледовый дворец «Ижсталь» еще находится на реконструкции. Согласно паспорту объекта, фотографию которого на странице хоккейного клуба во «ВКонтакте» опубликовал местный житель, срок окончания работ — 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Мущинкин, vk Фото: Игорь Мущинкин, vk

Первые четыре домашних матча хоккеисты «Ижстали» проведут с 5 по 11 сентября. Клуб начал продажу абонементов на сезон 2025/2026. «Информируем, что с момента начала игр в ледовом дворце “Ижсталь” владельцам абонементов будут предоставлены места соразмерные стоимости мест в крытом катке “Олимпиец”»,— говорится в сообщении.

Напомним, в апреле зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов, курирующий реконструкцию, и подрядчики заверили тогдашнего главу региона Александра Бречалова, что новый сезон ВХЛ «Ижсталь» и ее болельщики проведут в обновленном ледовом дворце.

По данным портала госзакупок, сейчас в исполнении находится контракт на реконструкцию дворца «Ижсталь» за 1,2 млрд руб. По нему срок исполнения — 31 декабря. В апреле готовность объекта составляла 72%.

Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевской организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Согласно госзакупке подрядчику выплатили 70 млн руб.

В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. По словам Александра Бречалова, история подрядчика «неоднозначная». Ход реконструкции поставлен на особый контроль. Трудности с поиском исполнителя — весной 2024 года торги запускались дважды — он объяснял запуском больших строительных проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, куда привлекались подрядчики со всей страны.