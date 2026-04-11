Глава Удмуртии посетил ледовый дворец «Ижсталь» после сдвига срока сдачи объекта

Глава Удмуртии Александр Бречалов проинспектировал ход реконструкции ледового дворца «Ижсталь» после сдвига планируемого срока сдачи спортивного объекта с весны на осень. Техническая готовность комплекса на данный момент — 72%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы еще в конце 2025 года предупреждали болельщиков, что не будем называть точные сроки. Объект старый, и в процессе реконструкции постоянно выявляются скрытые дефекты, что требует дополнительного времени и ресурсов. Мы не стали делать на “троечку” — решили отработать на максимум и устранить все возможные недочеты»,— сказал господин Бречалов.

Зампредседателя правительства республики Тимур Меджитов и подрядчики заверили главу региона, что новый сезон Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) команда «Ижсталь» и ее болельщики проведут уже в обновленном ледовом дворце. «Ничто не должно помешать выполнению этих сроков, но точную дату называть не буду»,— подчеркнул Александр Бречалов.

На объекте задействовано около 100 рабочих. На ледовой арене полностью смонтированы борта и видеокуб, идет подготовка под чистовую заливку трибун, устанавливаются финишные звукоизолирующие панели. На цокольном этаже продолжаются плиточные и малярные работы.

Напомним, реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в 2022 году. Контракт на 716,9 млн руб. был заключен с ижевский организацией «Республиканская строительная компания» со сроком исполнения до конца 2024 года. В 2023 году из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены, согласно госзакупке, подрядчику выплатили 70 млн руб.

В феврале 2024 года Удмуртия получила 440 млн руб. из федерального бюджета на продолжение работ. По итогам открытых торгов в мае был определен новый подрядчик — компания «Тепло-мастер» из Башкирии. С ней был заключен контракт на первый этап реконструкции за 960,2 млн руб. Срок исполнения работ — июнь 2026 года.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, история подрядчика «неоднозначная». Ход реконструкции поставлен на особый контроль. Трудности с поиском исполнителя — весной 2024 года торги запускались дважды — он объяснял запуском больших строительных проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, куда привлекались подрядчики со всей страны.