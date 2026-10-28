Всемирный банк предупредил о росте цен в Европе из-за отказа от российского газа

По данным Всемирного банка, в первом полугодии 2026 года на долю российского газа приходилось около 11% поставок газа в Евросоюз. «Неспособность обеспечить замещающие объемы усилит конкуренцию за гибкие партии СПГ и приведет к росту цен как в Европе, так и в Азии»,— сообщается в докладе.