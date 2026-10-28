Всемирный банк предупредил о росте цен в Европе из-за отказа от российского газа
Цены на газ в европейских странах могут вырасти из-за отказа их руководства от поставок из России. Это следует из доклада Всемирного банка «Перспективы товарно-сырьевых рынков».
В докладе отмечается, что зависимость Европы от СПГ может увеличиться из-за снижения добычи в Северном море, непредвиденных перебоев в поставках из Норвегии и повреждения региональной наземной инфраструктуры. «Дополнительный риск связан с запланированным ЕС постепенным прекращением импорта российского СПГ в январе 2027 года и большей части импорта российского газа по трубопроводам в третьем квартале 2027 года»,— отмечается в докладе (цитата по ТАСС).
По данным Всемирного банка, в первом полугодии 2026 года на долю российского газа приходилось около 11% поставок газа в Евросоюз. «Неспособность обеспечить замещающие объемы усилит конкуренцию за гибкие партии СПГ и приведет к росту цен как в Европе, так и в Азии»,— сообщается в докладе.
Давление на рост цен на природный газ увеличивается из-за конфликта на Ближнем Востоке и приближения зимнего периода в Северном полушарии, отмечает Всемирный банк. По сравнению с доконфликтным уровнем цены на природный газ в Европе выросли практически в три раза.
В январе 2026 года Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го.