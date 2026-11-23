Военный контракт скачет в цене
Регионы меняют единовременные выплаты для рекрутов
Самарские власти с декабря 2026 года снизили с 1 млн до 400 тыс. руб. единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны. Для области это уже пятое изменение доплат за один год. Между тем в некоторых регионах, например на Камчатке и в Ленинградской области, региональные выплаты новобранцам повышали, а в Карелии в ноябре в рамках временной акции подняли их впятеро. “Ъ” решил выяснить, как менялся размер доплат в других субъектах федерации за последний год.
Самарская область стала фактически лидером как по числу изменений региональных выплат в 2026 году, так и по их «глубине». Еще в 2025 году регион предлагал одну из самых больших на тот момент региональных выплат — 3,6 млн руб. В 2026 году подъемные рекрутам пересматривались пять раз. В январе самарские новобранцы-контрактники могли рассчитывать на 1,1 млн руб. выплат, но в феврале эту сумму удвоили до 2,2 млн, а в мае уменьшили до 1,8 млн руб. Размер выплат в этом году уменьшался еще трижды: в июле — до 1,4 млн, в августе — до 1 млн и с 1 декабря 2026 года — до 400 тыс. руб.
Неоднократно пересматривался объем финансовой поддержки контрактников и в Санкт-Петербурге. В январе ее размер увеличили с 2,1 млн до 2,6 млн руб., в феврале — до 3,6 млн руб. (и еще 600 тыс. руб. соцвыплат можно было получить «при трудоустройстве на предприятие Санкт-Петербурга, предложенное в информационном пункте при заключении контракта»). В октябре власти уменьшили выплату до 1 млн руб., отказавшись от доплат за «трудоустройство», но оставили «подъемные» в 3,5 млн руб. «при заключении контракта в беспилотные войска». В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга “Ъ” заявили, что в конце октября местные выплаты снизили еще раз, причем для всех категорий,— до 400 тыс. руб. Причины такого решения в Смольном не привели, сославшись на гриф «для служебного пользования» документа об уменьшении выплат.
Снижение выплат происходит и в других регионах.
В Приморье для новых контрактников в этом году их пересматривали трижды: в мае размер снизили с 2,6 млн до 1,6 млн руб., в августе повысили до 3 млн руб., но с 1 октября вновь уменьшили — до 1,6 млн руб. Причины таких решений в правительстве Приморья не комментировали. В Иркутской области объем финансовой поддержки рекрутам пересматривали дважды: весной 2026 года увеличили до 2,1 млн руб., но в сентябре снизили до 1,8 млн руб. Зато в этом регионе, согласно указу местного губернатора от сентября 2026 года, за вербовку иностранца в ряды контрактников стали платить 1,5 млн руб. (а самим иностранцам и лицам без гражданства — 900 тыс. руб. при заключении контракта с Минобороны). Региональные выплаты также урезались в Оренбурге (с мая там платят 500 тыс. вместо 1 млн руб.) и Свердловской области (2,5 млн вместо 2,7 млн руб. с мая этого года). В последнем регионе чиновники объяснили решение «комплексом факторов», не уточнив, что имеется в виду.
В то же время во многих субъектах федерации выплаты контрактникам в 2026 году повышались.
В Калининградской области, Красноярском крае и Татарстане их увеличили в январе (до 2,5 млн руб. во всех трех регионах). В Липецке и Брянске с февраля выплачивают региональный 1 млн руб. (вместо 850 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно), в Краснодаре с этого же месяца — 2,5 млн руб. (вместо 2,1 млн руб.). В Ямало-Ненецком автономном округе с марта новобранцам стали доплачивать 3,6 млн руб. (вместо 1,9 млн руб. ранее), а в Крыму с этого же месяца — 1,2 млн руб. (вместо 800 тыс. руб.). В Ставрополе выплаты для «поддержки воинов и семей» в апреле увеличили с 1,6 млн до 2,7 млн руб. С мая 795 тыс. вместо 400 тыс. руб. доплачивают власти Еврейской автономной области.
Летом 2026 года объем финансовой поддержки новых контрактников также повысили Нижегородская область (с 1,7 млн до 2,8 млн руб.), Бурятия (с 1,2 млн до 1,7 млн руб.) и Камчатка (с 2,1 млн до 3 млн руб.). В Ленинградской области местные выплаты с июня довели с 2,15 млн до 3,5 млн руб. В Чувашии региональный размер единовременного довольствия контрактников повышали дважды: с 1,1 млн до 2,1 млн руб. в январе и до 3,1 млн руб. в июле. В Севастополе это делали трижды: с февраля новобранцам выплачивают «местные» 900 тыс. руб. (вместо 700 тыс. руб.), с июня — 2,5 млн руб. контрактникам подразделений беспилотных систем Минобороны, а с октября — столько же всем рекрутам. В Карелии устроили акцию, обещав заключившим контракт в течение ноября гражданам региональную выплату в 2 млн руб. (вместо 400 тыс. руб.).
В некоторых регионах выплаты пересматривали в прошлом году, но в этом году они остались теми же.
Так произошло в Тамбове (где в 2025 году выплаты удваивали, доведя до 2,6 млн руб.), Воронеже (поднимали вчетверо, до 2,1 млн руб.), Омской области (увеличивали с 800 тыс. до 1 млн руб.) и Забайкалье (с 600 тыс. до 2 млн руб.). Выплаты также остались неизменными в Кемерово (в 2025 году подняты до 1,5 млн руб.), Новосибирске (увеличены до 2,5 млн руб.), Томской области (до 2 млн), Тюмени (до 3 млн руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (до 3,55 млн руб.). В Кировской области устраивали временную акцию, обещая в течение января 2026 года доплачивать 2 млн руб. гражданам за наем в БПЛА-подразделения Минобороны. В Ульяновске новобранцам сулили 1,1 млн руб.— при заключении аналогичного контракта в период с февраля по сентябрь 2026 года. В Башкирии выплаты остались неизменными (1 млн руб.), но власти сократили общий бюджет на них (с 13,6 млрд до 12,6 млрд руб.). Чиновники объяснили это сокращением числа потенциальных контрактников. В Москве размер региональных единовременных выплат не менялся с 2024 года — 1,9 млн руб.
Меньше всего рекрутам в ноябре доплачивали в Республике Коми, Удмуртии, Курске, Санкт-Петербурге, Орле и Кирове — по 400 тыс. руб. Еще 400 тыс. руб., напомним, составляет единовременная федеральная выплата контрактникам от Минобороны РФ по всей стране.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 3