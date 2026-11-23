В Приморье для новых контрактников в этом году их пересматривали трижды: в мае размер снизили с 2,6 млн до 1,6 млн руб., в августе повысили до 3 млн руб., но с 1 октября вновь уменьшили — до 1,6 млн руб. Причины таких решений в правительстве Приморья не комментировали. В Иркутской области объем финансовой поддержки рекрутам пересматривали дважды: весной 2026 года увеличили до 2,1 млн руб., но в сентябре снизили до 1,8 млн руб. Зато в этом регионе, согласно указу местного губернатора от сентября 2026 года, за вербовку иностранца в ряды контрактников стали платить 1,5 млн руб. (а самим иностранцам и лицам без гражданства — 900 тыс. руб. при заключении контракта с Минобороны). Региональные выплаты также урезались в Оренбурге (с мая там платят 500 тыс. вместо 1 млн руб.) и Свердловской области (2,5 млн вместо 2,7 млн руб. с мая этого года). В последнем регионе чиновники объяснили решение «комплексом факторов», не уточнив, что имеется в виду.