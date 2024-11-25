Игры напрокат

Участники видеоигровой индустрии и представители Минпромторга обсудили вопрос введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами. Сама идея обсуждалась в рамках ограничения выхода международных студий на российский рынок. Участники рынка опасаются, что реализация проекта может привести к ответным мерам в отношении отечественных разработчиков и отказу международных студий от российской аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Минпромторге 20 ноября прошел круглый стол в рамках рабочей группы по производству российских игровых консолей, на котором с российскими разработчиками обсуждался вопрос введения прокатных удостоверений для видеоигр, рассказали “Ъ” четыре источника в отрасли. Сама идея обсуждалась в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок, говорит один из собеседников: «Например, одним из критериев получения прокатного удостоверения для иностранной видеоигры может стать ее адаптация под будущую отечественную игровую приставку или консоль». Вопрос производства российских консолей был отдан на рассмотрение правительству в рамках поручения президента РФ Владимира Путина в марте (см. “Ъ” от 27 марта). В Минпромторге подтвердили проведение совещания.

Появление прокатных удостоверений для видеоигр обсуждается еще с прошлого года. Так, с идеей выступала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия — За правду»). По ее словам, «в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется». В ноябре депутат сообщила о разработке в Госдуме соответствующего законопроекта.

Игры — более комплексный продукт, чем кино и сериалы, напоминает директор Ассоциации игровой индустрии (АИИ) Владимир Прокуронов. «Игры сложнее и технологически, и с точки зрения контента. Соответственно, выдача прокатных удостоверений им будет намного более сложным и дорогим процессом и скажется на игровом рынке негативно». По его мнению, лицензирование иностранной игры исключительно под российскую игровую консоль — это еще одно препятствие тому, чтобы на российских консолях появлялись иностранные хиты.

Основной риск введения прокатных удостоверений — это закрытие российского рынка для иностранных разработчиков и, как следствие, международного рынка для отечественных студий, считает глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников: «Иностранные платформы примут ответные меры». При этом основной доход отечественным студиям приносит как раз иностранный рынок, поскольку в стране пока нет таких возможностей монетизации, говорит он.

Объем российского рынка видеоигр по итогам 2024 года увеличится на 6,1% и достигнет 187 млрд руб., отмечали в Strategy Partners и Организации развития видеоигровой индустрии. Так, мобильный сегмент займет 44% рынка, ПК — 48%, консольный — 8%. В Lesta Games приводили более консервативный прогноз — 130–140 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 сентября).

«Иностранные разработчики игр неохотно заходят на российский рынок, а при введении прокатных удостоверений они, скорее всего, откажутся от российской аудитории»,— отмечает гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александр Михеев. Это нивелирует предпринятые до этого шаги по формированию ландшафта игровой индустрии, считает он.

Тратить огромные ресурсы ради локальной консоли на одном из рынков издатели будут только в том случае, если этот рынок для них перспективен, а сама консоль обладает огромной экосистемой, которую просто нельзя игнорировать, считает Владимир Прокуронов: «Мы бы предложили для начала подумать о создании привлекательных условий для издателей, как российских, так и иностранных, а уж потом выставлять заградительные требования».

Юлия Юрасова