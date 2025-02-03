У самокатов расширились «Цифровые горизонты»

«ВЭБ Венчурс» (структура госкорпорации ВЭБ.РФ) передала закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты» 10,49% в «МТС Юрент». Эта компания — второй по числу самокатов российский оператор кикшеринга, стоимость бизнеса которого может превышать 7 млрд руб. Рынок кикшеринга продолжает расти, но темпы в будущем могут замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «ВЭБ Венчурс» передала 10,49% в ООО «Юрентбайк.ру» (управляет сервисом «МТС Юрент») ЗПИФ «Цифровые горизонты» под управлением АО УК «Молния», следует из СПАРК. Регистрация прошла 28 января. В ВЭБ.РФ пояснили “Ъ”, что речь идет о плановом выходе, связанном с завершением инвестиционной фазы «ВЭБ Венчурс». В УК «Молния» не ответили “Ъ”. Издатель профильного портала «Трушеринг» Юрий Николаев предполагает, что доля в 10,49% в компании могла стоить 1–2 млрд руб.

Состав остальных учредителей ООО «Юрентбайк.ру» в ходе сделки не изменился. Но 31 января доля оператора связи МТС в компании выросла с 76,64% до 79,09%, участие Ольги Стефанюк снизилось с 7,96% до 5,51%, у Андрея Сороко осталось 3,42% и 1,46% — у Дениса Богданова. В МТС отказались от комментариев и посоветовали обратиться в «Юрент», где перенаправили к акционерам.

Сервис по аренде электросамокатов «Юрент» в 2018 году создали в Ставропольском крае Ольга Стефанюк и Андрей Калинин. Компания развивалась на юге, а в 2020 году вышла в Москву и другие регионы страны. Весной 2019 года сервис привлек 150 млн руб. от частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. «ВЭБ Венчурс» вложился в него в 2022 году, вместе с МТС и фондом VPE. Общая сумма инвестиций составила 2,09 млрд руб. МТС в 2024 году стала основным владельцем сервиса, изменив его название на «МТС Юрент».

Сейчас «МТС Юрент» управляет парком из 160 тыс. электросамокатов, отмечают в «Infoline-аналитике». Это второй результат после Whoosh (214 тыс.). Сервисы присутствуют в 175 и 61 городе соответственно.

Выручка ООО «Юрентбайк.ру», в 2023 году выросла на 60% год к году, до 3,27 млрд руб. Чистая прибыль составила 349,6 млн руб., против 9,5 млн руб. годом ранее. «Дочка» «Юрентбайк.ру» — ООО «Шеринговые технологии» выручило за 2023 год 5,1 млрд руб., чистый убыток достиг 7,6 млн руб. Юрий Николаев считает, что весной 2024 года стоимость всего бизнеса компании была 7,3 млрд руб. Его оценка базируется на условиях сделки МТС: 68,8% долей были проданы за 5 млрд руб. За счет успешного сезона в 2024-м и приобретения в конце прошлого года белорусского разработчика самокатов, технологий и софта для шерингового транспорта Eleven стоимость бизнеса могла вырасти, считает он.

Управляющая компания «Молния» создана в 2022 году, финансовые показатели не раскрываются. Согласно СПАРК, на момент регистрации она в равных долях принадлежала Алексею Рябинину, Евгению Соловьеву и Сергею Малышеву.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что кикшеринговый бизнес остается высокодоходным: рентабельность Whoosh по EBITDA за январь—сентябрь 2024 года составила 52,1%, по чистой прибыли — 23,2%. Потенциал роста «МТС Юрент», по его мнению, не исчерпан. За счет этого к компании могут проявлять внимание инвесторы.

Согласно прогнозам Б1, сформированным в конце 2022 года, в 2024 году объем рынка кикшеринга составил 60,4 млрд руб., увеличившись почти в три раза за два года. В 2026 году он может достигнуть 95,7 млрд руб. Высокие среднегодовые темпы прироста, по мнению аналитиков, обеспечивает постоянное увеличение числа пользователей и их поездок. Господин Николаев не исключает, что темпы роста бизнеса будут замедляться. Но потенциал для региональной экспансии и расширения базы, по его мнению, сохраняется.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова