«Русал» может законсервировать три предприятия в Свердловской области

В ходе модернизации российского сырьевого комплекса «Русал» может временно законсервировать три своих предприятия в Свердловской области, а также одно — в Ленинградской, передает «Ъ». По данным компании, сейчас эти предприятия приносят $800 млн убытка в год, инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются в $1,8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Компания сообщила о планах премьер-министру Михаилу Мишустину: на Среднем Урале законсервировать могут Североуральский бокситовый рудник (СУБР), Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском. Они выпускают глинозем. Часть мощностей двух последних уже законсервирована.

На период воссоздания сырьевой базы глиноземной промышленности России необходимо обеспечить переработку импортных бокситов — в стране они не добываются. Будут необходимы субсидируемые и льготные тарифы на перевозку. Все уральские мощности удалены от портов, что повышает транспортные издержки, а Богословский и Уральский заводы исторически зависят от внешних поставок электроэнергии по коммерческим тарифам. «Русал» также просит правительство рассмотреть возможность оказания господдержки регионам и муниципалитетам в связи с планируемой консервацией предприятий и финансовой поддержки в планируемой модернизации.

С 1 июня вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта по демпинговым ценам в Россию приостановила производство кремния компания «Кремний Урал» (входит в «Русал»). Как сообщил директов Михаил Пеганов, это была вынужденная мера.

Ирина Пичурина