Паслер заявил о перспективах предприятий «Русала» на фоне новостей о консервации

Североуральский бокситовый рудник (СУБР; Североуральск), Богословский алюминиевый завод (БАЗ; Краснотурьинск) и Уральский алюминиевый завод (УАЗ; Каменск-Уральский) компании «Русал» обеспечены загрузкой «на десятилетия вперед», заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Ранее, 28 августа, «Ъ» сообщил, что в ходе модернизации российского сырьевого комплекса «Русал» может временно законсервировать три своих предприятия на Среднем Урале, и одно в Ленинградской области. По данным компании, производства приносят $800 млн убытка в год, а инвестиции в восстановление сырьевого блока оцениваются в $1,8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Предприятие в Североуральске работает стабильно, как и в Краснотурьинске. Планы все выполняют. СУБР, БАЗ и УАЗ обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных»,— цитирует господина Паслера областной департамент информационной политики.

Губернатор отметил, что горняки продолжают активную работу по раскрытию новых горизонтов. «Спускался на Черемуховскую-Глубокую, там продолжаются работы по раскрытию трех новых горизонтов, где по объемам мы видим порядка 16-18 млн тонн боксита. Это большой объем на ближайшие шесть-восемь лет. Только эти три новых горизонта дадут перспективу работы»,— заверил он.

Господин Паслер добавил, что свердловские власти и «Русал» продолжают работу по социальным вопросам и развитию Североуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского.

По данным «Ъ», «Русал» уже сообщил о намерениях остановить работу предприятий председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В обращении к премьер-министру компания попросила власти рассмотреть возможность оказания господдержки муниципалитетам в связи с консервацией предприятий и финансовой поддержки в модернизации. Со своей стороны «Русал» обещает минимизировать социально-экономические последствия.

Как рассказали «Ъ» источники, Богословский и Уральский заводы исторически зависят от внешних поставок электроэнергии по коммерческим тарифам (в отличие от сибирских заводов, питающихся от дешевой ГЭС), в связи с чем часть их мощностей уже законсервирована. Собеседники отмечают, что СУБР более востребованный, но поставляет бокситы с высоким содержанием кремния, что увеличивает расход щелочи и энергии при производстве, растет себестоимость добычи и из-за глубоких шахт. Кроме того, все уральские мощности удалены от портов, что повышает транспортные издержки.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось около 5,3% мирового производства металла и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но сократил EBITDA на 29,5%, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн. В «Русале» отмечали, что рост средней цены реализации алюминия в прошлом году был нивелирован увеличением себестоимости продаж из-за роста цен на сырье, увеличения тарифа на электроэнергию и укрепления рубля.

Ранее, с 1 июня, вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта по демпинговым ценам в Россию работу приостановила компания «Кремний Урал» (входит в «Русал») в Каменске-Уральском. Как сообщил директор предприятия Михаил Пеганов, это была вынужденная мера.

Василий Алексеев