Алиханов осмотрит свердловские предприятия «Русала», которым грозит консервация
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Свердловской области Денис Паслер отправились с рабочим визитом по предприятиям «Русала» на Среднем Урале, сообщил сам глава региона в своих социальных сетях. По словам господина Паслера, он и глава ведомства намерены посетить Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Североуральский бокситовый рудник (СУБР) в Североуральске.
Ранее, по данным «Ъ», премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил сообщение от «Русала» о намерениях остановить работу четырех своих предприятий, в том числе в Краснотурьинске, Североуральске и Каменске-Уральском (Уральский алюминиевый завод; УАЗ). В компании пояснили властям, что соответствующие производства приносят $800 млн убытка в год, в то время как самой организации необходимо $1,8 млрд. для восстановления сырьевого блока. В обращении к властям «Русал» попросил рассмотреть возможность оказания господдержки муниципалитетам в связи с консервацией предприятий и самой компании для проведения модернизации. Со своей стороны организация пообещала минимизировать социально-экономические последствия.
«Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось около 5,3% мирового производства металла и 4,7% производства глинозема. По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но сократил EBITDA на 29,5%, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн. В «Русале» отмечали, что рост средней цены реализации алюминия в прошлом году был нивелирован увеличением себестоимости продаж из-за роста цен на сырье, увеличения тарифа на электроэнергию и укрепления рубля.
В том же месяце Денис Паслер заявил, что СУБР, БАЗ и УАЗ обеспечены загрузкой «на десятилетия вперед». В ходе пресс-конференции в сентябре губернатор подчеркнул, что «категорически плохо» относится к остановке работы заводов «Русала» в Свердловской области, отметив, что предприятия имеют стратегическое значение для промышленной и сырьевой независимости России. «Как руководитель региона, не могу допустить закрытия предприятий. Надеюсь на здравый смысл лиц, которые могут принимать решения»,— сказал тогда господин Паслер. Он добавил, что через 15 лет Средний Урал может стать единственным источником алюминия в стране, что позволит стране быть обеспеченной ресурсами в условиях санкционного давления.