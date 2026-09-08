Паслер прокомментировал консервацию заводов «Русала» в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что «категорически плохо» относится к остановке работы заводов «Русала» в регионе. Напомним, сообщалось, что законсервировать могут Североуральский бокситовый рудник (СУБР), Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске и Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском. По словам губернатора, заводы компании имеют стратегическое значение для промышленной и сырьевой независимости России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области «Русал» представлен двумя глиноземными заводами и предприятием по добыче бокситов. По словам господина Паслера, региональные предприятия обеспечивают около 80% всего производимого в России глинозема — сырья для выпуска алюминия, который используется в гражданской промышленности, самолетостроении и других отраслях.

«Как руководитель региона, не могу допустить закрытия предприятий. Надеюсь на здравый смысл лиц, которые могут принимать решения»,— сказал губернатор. По его мнению, через 15 лет Свердловская область может стать единственным источником алюминия в России. Поэтому в условиях санкций производства важно сохранить.

Губернатор также отметил, что за семь месяцев 2026 года все предприятия «Русала» в Свердловской области увеличили выручку. Кроме того, на Североуральском бокситовом руднике готовят к разработке новый горизонт. Его запасы оцениваются в 18 млн т боксита. По словам губернатора, это обеспечит дополнительный объем работы предприятия на шесть–восемь лет.

Ранее сообщалось, что работу приостановила компания «Кремний Урал» (входит в «Русал») в Каменске-Уральском.

Василий Алексеев, Мария Игнатова