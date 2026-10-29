Пентагон заподозрил хакеров в атаке на холодильники

В конце августа в магазинах, расположенных как минимум на шести военных базах, были отмечены сбои. В числе пострадавших — Форт-Уачука в Аризоне и Форт-Ирвин в Калифорнии. Все холодильные системы на этих базах отключились одновременно, после чего термостаты перешли на режим нагревания. Поскольку все это произошло ночью, аварию обнаружили только утром, когда в холодильниках все продукты уже были испорчены.