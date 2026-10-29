Пентагон заподозрил хакеров в атаке на холодильники
Недавние случаи выхода из строя холодильного оборудования на военных базах в нескольких штатах военное министерство США рассматривает, как возможную кибератаку. Об этом агентству Reuters сообщили четыре осведомленных источника.
В конце августа в магазинах, расположенных как минимум на шести военных базах, были отмечены сбои. В числе пострадавших — Форт-Уачука в Аризоне и Форт-Ирвин в Калифорнии. Все холодильные системы на этих базах отключились одновременно, после чего термостаты перешли на режим нагревания. Поскольку все это произошло ночью, аварию обнаружили только утром, когда в холодильниках все продукты уже были испорчены.
Рассматривать этот случай как кибератаку стали после того, как похожий, но гораздо более масштабный инцидент произошел во Франции в ночь на 12 октября. Тогда пострадали холодильники и морозильные камеры как минимум 700 магазинов разных торговых сетей. Ритейлеры потеряли тонны продуктов, лишились оборудования, поскольку в некоторых случаях холодильники не только перегревались, но и загорались.
До настоящего момента не известно, кто стоял за атакой во Франции. Пострадавшие в Европе холодильники работали на контроллерах датской компании Danfoss. Ранее эксперты по сетевой безопасности выяснили, что в этом оборудовании есть критические бреши, позволяющие злоумышленникам перехватывать контроль над ними. Как сообщает Reuters, как минимум на одной из баз в США также использовались системы Danfoss.