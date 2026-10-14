Не съем, так взломаю

Однако кибератакам другого характера супермаркеты в Европе и других регионах ранее уже подвергались. Так, к примеру, в апреле 2025 года британская сеть Marks and Spencer пострадала от вируса-вымогателя и на продолжительное время была вынуждена приостановить прием онлайн-заказов. В компании оценили ущерб от диверсии почти в $400 млн. Вирус был заслан хакерской группировкой Scattered Spider, которая, по сообщениям СМИ, также пыталась атаковать сеть магазинов Co-op и универмаг Harrods. Часть киберпреступников поймали, ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет из Великобритании, США и Канады.