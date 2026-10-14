Не съем, так взломаю
Что известно о самой масштабной в истории успешной кибератаке на холодильники торговых сетей
Французские власти продолжают изучать обстоятельства масштабной кибератаки на холодильники и морозильные камеры супермаркетов, в результате которой пострадали как минимум 700 магазинов и испортились тонны продуктов. Организатор диверсии пока не найден, при этом в ряде европейских СМИ атаку, аналогов которой ранее в случае с торговыми сетями не было, уже связали с «гибридной войной» со стороны России. В 2022 году хакеры пытались при помощи схожей схемы нанести ущерб агрохабу «Селятино» в Подмосковье, но атаку вовремя заметили.
Мировые СМИ облетели кадры, на которых сотрудники французских супермаркетов тоннами выбрасывают испортившиеся продукты — стейки и паштеты, рыбу и морепродукты, сыры и йогурты. Температура в холодильниках и морозильных камерах, в которых они хранились, в результате кибератаки поднялась до +50 °C и держалась на таком уровне всю ночь на 12 октября, пока утром устройства не отключили от сети. В нескольких случаях диверсия привела к оплавлению и даже возгоранию оборудования. В большинстве пострадавших магазинов полки третий день остаются пустыми.
При этом пока не до конца ясно, сколько супермаркетов пострадало. Последняя обнародованная французскими властями цифра — более 700 торговых точек сетей E.Leclerc, Intermarche, Carrefour, Monoprix и Cooperative U, однако, скорее всего, это неокончательные данные. Правоохранительные органы Франции возбудили дело по факту взлома их систем, но пока не располагают данными о том, кто стоит за этой кибератакой.
Вывод из строя холодильных установок торговых сетей стал во Франции самой обсуждаемой темой после охвативших страну молодежных протестов.
«Атака на оборудование, необходимое для сохранения свежести продуктов и продовольственного снабжения французского народа, имеет крайнюю степень тяжести и является беспрецедентной»,— написал в X гендиректор сети Cooperative U Доминик Шельшер.
«Первичный анализ показывает, что атака оказалась возможной благодаря найденным ранее и неустраненным уязвимостям в устаревшем оборудовании датской компании Danfoss, которое производитель рекомендовал поменять, но владельцы магазинов не нашли или не посчитали возможным инвестировать в новое оборудование, что и привело к текущим событиям»,— пояснил “Ъ” бизнес-консультант по безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Он обратил внимание на то, что в ночь на 14 октября французские власти заявили: оборудование итальянского бренда Copeland (управление холодильным оборудованием) также подверглось атаке, и предположил, что число пострадавших магазинов может увеличиться.
Столь масштабных успешных кибератак на холодильное оборудование торговых сетей еще не было.
Однако кибератакам другого характера супермаркеты в Европе и других регионах ранее уже подвергались. Так, к примеру, в апреле 2025 года британская сеть Marks and Spencer пострадала от вируса-вымогателя и на продолжительное время была вынуждена приостановить прием онлайн-заказов. В компании оценили ущерб от диверсии почти в $400 млн. Вирус был заслан хакерской группировкой Scattered Spider, которая, по сообщениям СМИ, также пыталась атаковать сеть магазинов Co-op и универмаг Harrods. Часть киберпреступников поймали, ими оказались молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет из Великобритании, США и Канады.
В Национальном агентстве кибербезопасности Франции (ANSSI) заявили, что расследуют нынешнюю диверсию «как на национальном, так и на европейском уровне, чтобы координировать свои действия с коллегами». Кристоф Хансен, комиссар Евросоюза по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, осудил атаку на Францию, отметив в своем посте в X: «Продовольственная безопасность требует большего внимания на всех уровнях, потому что превращение в оружие пищевых продуктов стало реальностью».
В связи с атакой на французские торговые сети многие европейские СМИ упоминают Россию, напоминая, что в сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился защитить критически важную инфраструктуру страны от российских «гибридных атак».
Между тем, как напомнил в беседе с “Ъ” Алексей Лукацкий из Positive Technologies, в марте 2022 года в России случился ровно такой же инцидент с тем же оборудованием на агрокомплексе «Селятино», но атаку вовремя заметили и предотвратили нанесение ущерба.
Как сообщало тогда агентство «Прайм» со ссылкой на письмо логистической компании «Славтранс-Сервис» в Минсельхоз России, хакеры пытались разморозить 40 тыс. тонн мясной и рыбной продукции, хранившейся в холодильно-складском комплексе «Селятино». Злоумышленники взломали систему управления автоматизированным оборудованием Danfoss с дистанционным управлением и получили доступ к головному контроллеру, изменив параметры температурного режима на +30 °C вместо –24 °C. Служба безопасности АО «Агрохаб "Селятино"» оперативно отразила атаку, восстановив исходные параметры и сохранив продукцию в полном объеме. Пользователь, взломавший систему российского агрохаба, обозначил себя под ником Anonymous. Так называется группировка политически мотивированных хакеров, члены которой среди прочего после начала СВО активно атаковали государственные и частные компании в России.