МИД Китая назвал встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа «саммитом мира»
Встречу президентов России и США, а также председателя КНР в Шэнчьжэне можно назвать «саммитом мира». Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«(После встречи.— “Ъ”) было опубликовано обращенное ко всему миру соглашение о мире, суть которого заключается в совместном поддержании мира во всем мире и содействии стратегической стабильности в отношениях между великими державами. Можно сказать, что это был саммит мира»,— сказал Ван И (цитата по ТАСС).
Встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошла на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча продлилась 1,5 часа, большая часть которой прошла в закрытом от прессы формате. По словам российского президента, дискуссия получилась откровенной и была полезна для всех сторон.