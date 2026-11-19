«(После встречи.— “Ъ”) было опубликовано обращенное ко всему миру соглашение о мире, суть которого заключается в совместном поддержании мира во всем мире и содействии стратегической стабильности в отношениях между великими державами. Можно сказать, что это был саммит мира»,— сказал Ван И (цитата по ТАСС).