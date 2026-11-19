Госдума 19 ноября приняла две поправки к собственному регламенту. Согласно первой из них, слайды и презентации, которые выступающие с думской трибуны демонстрируют при рассмотрении различных вопросов, будут храниться в думском архиве. Как сообщил на заседании председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский («Единая Россия», ЕР), это поможет депутатам использовать подобные материалы в своей работе. Он также отметил, что демонстрировать в Думе слайды и презентации могут не только депутаты, но и члены правительства, представители Счетной палаты и Центробанка, министерств и ведомств.