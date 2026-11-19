Дума укрепляет взаимодействие между комитетами
Госдума 19 ноября приняла две поправки к собственному регламенту. Согласно первой из них, слайды и презентации, которые выступающие с думской трибуны демонстрируют при рассмотрении различных вопросов, будут храниться в думском архиве. Как сообщил на заседании председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский («Единая Россия», ЕР), это поможет депутатам использовать подобные материалы в своей работе. Он также отметил, что демонстрировать в Думе слайды и презентации могут не только депутаты, но и члены правительства, представители Счетной палаты и Центробанка, министерств и ведомств.
Вторая поправка закрепила обязанность комитета-соисполнителя делегировать своего представителя на заседание ответственного комитета при рассмотрении законопроектов перед первым и вторым чтением. О своем участии он должен будет уведомлять ответственный комитет заблаговременно, а если депутат не придет, вопрос будет рассмотрен без его участия. Первый вице-спикер Ирина Яровая (ЕР) подчеркнула, что принцип соисполнительства подразумевает максимально объемное обсуждение вопросов на площадках комитетов, а «взаимодействие комитетов позволяет максимально эффективно, полно и качественно готовить решения».
Руководитель рабочей GR-группы Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук проводит аналогию с правительством, где существует давно известная в госуправлении процедура межведомственного согласования. «Долгие годы парламентская практика соисполнительства остается во многом формальной, поскольку ответственный комитет не обязан учитывать мнение смежного,— поясняет эксперт.— Новый порядок горизонтальных связей между комитетами ориентирован больше на единогласное принятие законов, нежели на более широкий учет интересов». Недавний пример с законопроектом об онлайн-торговле российским вином, который дважды откладывали — сначала перед пленаркой, а затем на совете Думы,— показывает, что «иные механизмы выработки решений, кроме наложения вето, в российском парламенте не сильно развиты», добавляет господин Склянчук.