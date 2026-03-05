Руслан и мундиры

По обвинению в организации преступного сообщества, получении взяток и растрате бывшему первому замминистра обороны 69-летнему Руслану Цаликова грозит больше двадцати лет строгого режима, то есть фактически пожизненный срок. О том, что он может быть замешан в коррупции, силовики знали давно, но первые доказательства появились в рамках уголовного дела, находящегося в производстве МВД. По данным «Ъ», речь идет о поставках втридорога вещевого имущества через АО «Военторг». Ущерб военному ведомству превышает 6,6 млрд руб. Отмыто же похищенное, по данным СКР, было через коммерческую недвижимость.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что Руслану Цаликову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, 12 эпизодах особо крупной растраты, двух взятках и отмывании похищенного (ст. 210, 160, 290 и 174.1 УК). По данным источника «Ъ», высокопоставленный фигурант вину не признал, выразив готовность сотрудничать с силовиками для установления истины по делу.

Сотрудники ФСБ задержали Руслана Цаликова накануне. Тогда же были проведены обыски в многочисленных домах и квартирах (активы обвиняемого предварительно оцениваются в миллиарды рублей), принадлежащих родственникам и доверенным лицам бывшего замминистра. Силовики уже описывают имущество, а дальше следствие и надзирающая за ним Генпрокуратура будут решать — изъять ли его в доход государства в рамках уголовного или гражданского антикоррупционного процесса.

В СКР не уточнили, какие именно махинации инкриминируются бывшему замминистра. Однако сразу несколько источников «Ъ» рассказали, что вменяемое ему преступление изначально было раскрыто сотрудниками главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК), а затем расследовалось следственным департаментом МВД России. По данным «Ъ», речь идет о махинациях в АО «Военторг». Экс-гендиректору компании Владимиру Павлову, который не признает вину, как раз инкриминировали организацию ОПС, а поставщикам военного ведомства — участие в сообществе и мошенничество. Четверо из них, в отличие от господина Павлова, вину признали, начали давать показания, после чего их перевели под домашний арест.

По версии следствия, изначально хищения на сумму более 400 млн руб. были совершены при поставках в МО армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены. Они, как установило следствие, закупались у производителя через компании-посредники по значительно завышенным ценам. Затем в деле появились эпизоды с хищениями бюджетных средств при снабжении военных бельем, головными уборами и формой. Ущерб по делу, находящемуся в производстве МВД, превысил 2 млрд руб.

Именно об этом расследовании 19 февраля, выступая на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В СКР эти материалы соединили со своими, в которых речь также идет о поставках вещевого имущества военным. Сейчас в материалах говорится об ущербе, превышающем 6,6 млрд руб.

В рамках своих должностных обязанностей, господин Цаликов выступал одним из кураторов деятельности АО «Гарнизон» — акционера и учредителя «Военторга». Если версия следствия верна, хищения в «Военторге» могут быть напрямую связаны с обвинением замминистра в растрате.

Взятки, как предполагается, господин Цаликов получил в 2019 и 2020 годах от представителей компаний, которые проводили исследовательские и изыскательские работы для Минобороны. По данным СКР, откаты поступали как «живыми» деньгами, так и дорогостоящим имуществом. Отмывалось же коррупционные доходы путем вложения в недвижимость, в том числе коммерческую, которую в большом количестве нашли у экс-чиновника.

Комментариями адвокатов господина Цаликова «Ъ »не располагает. Адвокатам обвиняемых по делу «Военторга» о показаниях на господина Цаликова неизвестно. Источник «Ъ» рассказал, что несколько дней назад встречался с Русланом Цаликовым. Тот, по его словам, был «в хорошем расположении духа» и никакого беспокойства о своей судьбе не высказывал.

Другой источник сообщил, что следователи и оперативники за последнее время опросили целый ряд бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны, которые сейчас находятся под следствием и судами. Среди них, предположительно, был и Тимур Иванов, ранее получивший 13 лет за растрату (Руслан Цаликов был свидетелем обвинения по этому делу) и ожидающий суда по обвинению в получении взяток. Следует отметить, что господин Цаликов курировал вопросы расквартирования войск, управления военным имуществом и строительства, которые впоследствии были переданы в ведение господина Иванова. По данным источников «Ъ», тот показаний на господина Цаликова не давал.

Избрать меру пресечения в Басманном райсуде следствие решило поздним вечером 5 марта. Бывшему замминистра грозит СИЗО «Лефортово» или «Кремлевский централ» на два ближайших месяца. Учитывая тяжесть обвинения, многочисленные связи в силовых структурах и наличие значительных денежных средств, избежать ареста господину Цаликову будет сложно. Аргументы защиты в виде многочисленных госнаград (обвиняемый является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством»), суд, как и в случае с Тимуром Ивановым, вряд ли примет.

