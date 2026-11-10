Дело «Военторга» сшилось в «Руси»

Большинство из них — например, бенефициар ряда коммерческих организаций (в том числе ООО «Сандора») Тимур Исаков, экс-гендиректор ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрий Комлев, бенефициар подмосковного ООО «Арома Пром» Сергей Тетруашвили — признали вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела были выделены в отдельное производство, а сами фигуранты переведены под домашний арест. Впоследствии по приговору Замоскворецкого суда Москвы господин Комлев получил шесть лет, а господин Исаков — семь лет в колонии строгого режима. Дело господина Тетруашвили, судя по базе данных столичных судов, пока еще не рассмотрено. Судьба дела гендиректора и единственного учредителя ООО «ТПК Стандарт» Александра Навроцкого неизвестна. По некоторым данным, оно может быть приостановлено в связи с тяжелым заболеванием немолодого фигуранта.