Дело «Военторга» сшилось в «Руси»
Поставщики предметов личной гигиены для Минобороны предстанут перед судом
Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело бывшего главы крупнейшего поставщика Минобороны — АО «Военторг» — Владимира Павлова, обвиняемого в хищении более 6,6 млрд руб. при снабжении вещевой продукцией военных. На скамье подсудимых вместе с ним предстанет бывший руководитель дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов. И если господин Павлов полностью отрицает обвинение, то его предполагаемый соучастник согласился с ним частично.
Для того чтобы ознакомиться c более чем 140 томами материалов уголовного дела бывшим гендиректору АО «Военторг» и руководителю АО «Дзержинская швейная фабрика "Русь"» Дмитрию Громову потребовалось десять месяцев. После того как в октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, дело фигурантов было передано на рассмотрение Замоскворецкого райсуда столицы — по месту совершения предполагаемого преступления, которым был признан следствием офис компании «Военторг».
Обоим фигурантам помимо растраты в особо крупном размере и легализации похищенного вменили в вину создание преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160, ст. 174.1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).
Как ранее писал “Ъ”, дело Владимира Павлова началось с обвинения в хищениях при поставках «Военторгом» армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены. В дальнейшем следствие предъявило претензии всего по 12 контрактам, заключенным АО «Военторг» с Минобороны в 2019–2023 годах, в том числе связанным с поставками формы, нижнего белья, спальных мешков и т. п. в войска.
Следственный департамент МВД установил, что цены на имущество, в том числе армейские несессеры, которые вообще не производились в России, а закупались в Китае, были на 30–40% завышены.
Делалось это путем привлечения к исполнению договоров на поставку сырья и материалов аффилированных фирм (ООО «Арома Пром», ООО «Веризон», ООО «Прайм», ООО ОТК и ООО «Славяновская»), выставлявших либо счета на завышенные суммы, либо вообще фиктивные сметы.
Так, согласно фабуле обвинения, Дмитрий Громов, используя свое служебное положение генерального директора АО «ДШФ "Русь"» подписывал с гендиректором ООО «Сандора» Дмитрием Комлевым «фиктивные» договоры на выполнение работ по изготовлению и пошиву больших и малых сумок для армейского несессера, которые на самом деле закупались за границей.
Ущерб, причиненный государству в результате таких махинаций, по данным следственного департамента МВД, составил 6 млрд 661 млн 662 тыс. 943 руб. 41 коп.
Следствие полагает, что преступления были совершены в составе преступного сообщества (ОПС), действовавшего с 1 августа 2017 года по 31 июля 2024 года на территории Москвы, Московской области, Республики Северная Осетия — Алания, Ставропольского края, Нижегородской области и в ряде неустановленных мест. В ОПС входили коммерсанты Тимур Исаков, Дмитрий Громов, Сергей Тетруашвили, Дмитрий Комлев и Александр Навроцкий.
Большинство из них — например, бенефициар ряда коммерческих организаций (в том числе ООО «Сандора») Тимур Исаков, экс-гендиректор ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрий Комлев, бенефициар подмосковного ООО «Арома Пром» Сергей Тетруашвили — признали вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела были выделены в отдельное производство, а сами фигуранты переведены под домашний арест. Впоследствии по приговору Замоскворецкого суда Москвы господин Комлев получил шесть лет, а господин Исаков — семь лет в колонии строгого режима. Дело господина Тетруашвили, судя по базе данных столичных судов, пока еще не рассмотрено. Судьба дела гендиректора и единственного учредителя ООО «ТПК Стандарт» Александра Навроцкого неизвестна. По некоторым данным, оно может быть приостановлено в связи с тяжелым заболеванием немолодого фигуранта.
Что касается господ Павлова и Громова, то оба они находятся под стражей.
По данным “Ъ”, с момента своего задержания 31 июля 2024 года Владимир Павлов всецело отрицает вину. Тогда как господин Громов согласился с обвинением в растрате и отмывании преступных доходов, но не признал создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), которое расценил как искусственно вмененное в вину с целью утяжеления обвинения. Последняя статья действительно считается особо тяжкой и предусматривает наибольшее наказание — от пятнадцати до двадцати лет колонии.
При этом, несмотря на то что еще в 2025 году господин Громов заключил контракт с Минобороны для участия в СВО, на фронт его так и не отправили. По словам его адвоката Дмитрия Шадури, его подзащитный пытался оспорить отказ следователя в суде, однако его жалобу отклонили, после чего МВД утяжелило обвинение, добавив ст. 210 УК, которая делает отправку фигуранта на фронт невозможной. Адвокат отказался комментировать позицию своего подзащитного относительно предъявленного обвинения. Также не стал высказываться о позиции своего клиента и защитник господина Павлова.