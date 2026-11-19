Принятие поправки прошло не вполне гладко — по настоянию отдельных депутатов она была вынесена на отдельное голосование. Депутат от КПРФ Ирина Иванова напомнила, что в 2026 году сектор МСП уже столкнулся с серьезным ростом налоговой нагрузки, а в регионах, уже утвердивших ставки, будет разрушена выстроенная система ведения бизнеса. На это председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров возразил, что поправка направлена на то, чтобы налоговые льготы нельзя было использовать для нечестной конкуренции. Замминистра финансов Алексей Сазанов назвал несправедливой практику, когда в борьбе за налоговую базу регионы привлекают предпринимателей более низкими ставками, понимая, что фактически те там свою деятельность не ведут. Эти аргументы убедили парламентское большинство, и поправка была поддержана 357 голосами за при 36 — против и 14 воздержавшихся.