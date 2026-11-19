«Упрощенцам» усложнили жизнь
Торговый малый бизнес лишен шансов на пониженную ставку УСН
Госдума 19 ноября приняла во втором чтении налоговый законопроект, сокращающий количество видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки при упрощенной системе налогообложения (УСН). Такая опция сохранена для производственного и аграрного малого бизнеса, а убрана для таких сфер, как торговля, строительство, транспорт, туризм и ИТ. Смысл изменений в понимании Минфина и депутатов — устранение недобросовестной налоговой конкуренции между регионами. Предпринимательские объединения с сужением льготы не согласны и говорят о новом росте налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.
Принятый обширный налоговый законопроект является частью бюджетного пакета правительства. В него уже на этапе второго чтения была внесена поправка, сокращающая перечень видов деятельности при УСН, для которых регионы могут устанавливать пониженные ставки этого налога.
УСН — специальный налоговый режим для малого бизнеса (МСП). «Упрощенцы» по выбору платят налог либо с доходов по ставке 6%, либо с базы «доходы минус расходы» по ставке 15%. При этом регионы вправе устанавливать ставку и ниже — вплоть до 1% в первом случае, до 5% — во втором. До 2026 года они решали, кому давать льготную ставку самостоятельно, сейчас — только по 88 видам деятельности (классов классификатора ОКВЭД), утвержденным правительством РФ. Регионы широко пользуются этим правом — в частности, ставка по УСН в 1% в 2026 году установлена в нескольких десятках регионов, включая «многолюдные» с точки зрения количества МСП Московскую область и Санкт-Петербург.
Принятой поправкой количество таких видов деятельности сокращается до 21 вида деятельности, охватывающих в основном производство и переработку сельхозпродукции.
Самый массовый «профиль» МСП — торговля (по данным «Опоры России», ею занимаются 2,3 млн малых предпринимателей и это примерно 40% от их общего числа) — из перечня исключается. Это касается и онлайн-торговли через интернет (код ОКВЭД 47.91), что может увеличить нагрузку в том числе на селлеров, торгующим через маркетплейсы.
Также в перечне «льготников» по УСН не будет малых предприятий в таких сферах как строительство, транспорт, общепит, туризм и ИТ-сектор.
Принятие поправки прошло не вполне гладко — по настоянию отдельных депутатов она была вынесена на отдельное голосование. Депутат от КПРФ Ирина Иванова напомнила, что в 2026 году сектор МСП уже столкнулся с серьезным ростом налоговой нагрузки, а в регионах, уже утвердивших ставки, будет разрушена выстроенная система ведения бизнеса. На это председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров возразил, что поправка направлена на то, чтобы налоговые льготы нельзя было использовать для нечестной конкуренции. Замминистра финансов Алексей Сазанов назвал несправедливой практику, когда в борьбе за налоговую базу регионы привлекают предпринимателей более низкими ставками, понимая, что фактически те там свою деятельность не ведут. Эти аргументы убедили парламентское большинство, и поправка была поддержана 357 голосами за при 36 — против и 14 воздержавшихся.
Гендиректор Центра налоговой политики Кирилл Никитин согласен, что поправка решает «давно известную проблему не вполне добросовестной конкуренции субъектов РФ за налоговую базу по УСН», когда предприниматель с целью сэкономить на налогах регистрируется в регионе, предоставляющем без особых ограничений пониженную ставку, но фактически ведет свою деятельность в другом месте. Доход же от его налога по пониженной ставке идет в бюджет того региона, где предприниматель находится по бумагам. Впрочем, метод решения этой проблемы мог бы быть и поизящнее, полагает эксперт, поскольку поправка затрагивает в том числе и тех, кто в действительности ведет бизнес по месту регистрации, фактически лишая регион законного права стимулировать такую деятельность на своей территории.
Эксперт сервиса «Контур.Экстерн» Михаил Пархоменко не считает изменения критичными: ведь включение вида деятельности в федеральный перечень не обязывает регионы автоматически снижать налог, некоторые из них этого не делают и сейчас. Руководитель практики юридической фирмы «Цзиньши» Денис Аулов ключевым называет установление перечня уже непосредственно в статье Налогового кодекса — так что теперь его расширение будет возможно только принятием федерального закона, а не распоряжения правительства.
Глава «Опоры России» Александр Калинин сказал “Ъ”, что бизнес-объединения не ожидали, что перечень сократится так сильно, предприниматели полагали, что в список в итоге войдут приоритетные для государства виды деятельности: туризм, креативные индустрии, ИТ-сектор.
«В регионах много беспокойства по этому поводу. Мы направили в Минфин и Госдуму письма, где изложили нашу позицию»,— сообщил господин Калинин. Глава ТПП РФ Сергей Катырин высказался резче — он прогнозирует массовое закрытие предприятий в отраслях, лишающихся региональных льгот. По его словам, «предприятия уже работают на грани рентабельности» и при увеличении налоговой нагрузки собирать дополнительные налоги будет «просто не с кого».