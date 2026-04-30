Последний переулок Руслана Цаликова

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова и связанных с ним лиц на сумму более 7 млрд руб. Антикоррупционный иск к бывшему военному чиновнику и его родным поступил в Никулинский райсуд Москвы. Как удалось узнать “Ъ”, именно с помощью близких и их фирм бывший замминистра, по версии следствия, смог легализовать преступные доходы, вложившись, в частности, в покупку коммерческой недвижимости в центре столицы — в Последнем переулке и на Земляном Валу — стоимостью свыше 500 млн руб.

Руслан Цаликов (2023 год)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руслан Цаликов (2023 год)

Согласно информации, размещенной Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции, в доход государства надзор требует обратить дорогостоящие объекты недвижимого имущества — земельные участки и здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия — Алания, оформленные на доверенных лиц господина Цаликова и аффилированные коммерческие организации, а также машины и деньги на общую суммы свыше 7 млрд руб.

Ответчиками по иску, который 30 апреля поступил в Никулинский райсуд Москвы, помимо бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова проходят восемь физических и три юридических лица. Среди них его сыновья Даниэл и Заур Цаликовы, дочери Елизавета Гогичаева и Юлия Гогаева, два зятя — Чермен Гогичаев и Георгий Гогаев, некая госпожа Марковская, а также предприниматель Тимур Исаков (бенефициар четырех фирм: ООО «Сандора», ООО «Славяновская», ООО «Объединенная текстильная компания» и ООО «Убик Текстиль»). Последний и господин Цаликов являются фигурантами дела об организации преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, преступное сообщество было создано Русланом Цаликовым и бывшим главой крупнейшего поставщика Минобороны АО «Военторг» Владимиром Павловым. Как удалось узнать “Ъ”, входившие в сообщество бизнесмены с 1 августа 2017 года по 31 июля 2024 года по заключенным АО «Военторг» с Минобороны в 2019–2023 годах 12 госконтрактам поставляли в войска имущество, в том числе армейские несессеры, по завышенным на 30–40% ценам.

Делалось это путем привлечения к исполнению договоров аффилированных фирм, выставлявших либо счета на завышенные суммы, либо вообще фиктивные сметы. Так, следствие выяснило, что в 2022 году Тимур Исаков организовал заключение фиктивных договоров между ООО «Сандора» и подконтрольным ему ООО «Убик Текстиль» на пошив сумок для армейских несессеров, которые вообще не отшивались в России, а закупались за границей.

В результате этих махинаций из казны было украдено 1,185 млрд руб., а всего, как утверждает СКР, похищено 6,6 млрд руб.

При этом ряд фигурантов, в том числе переведенный под домашний арест господин Исаков, по данным “Ъ”, пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания.

Что касается Руслана Цаликова, то отправленному 5 марта под домашний арест по состоянию здоровья бывшему замминистра обороны вменяют в вину создание и руководство преступным сообществом (ч. 2 ст. 210 УК РФ), два эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 50 млн руб. и в виде мотоцикла стоимостью 2,2 млн руб., 12 эпизодов растраты (ч. 4 ст. 160) и легализацию части похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1). Как выяснил “Ъ”, в последнем случае речь идет об «отмывании» 518,6 млн руб.

Материалы расследования по данную пункту обвинения, как узнал “Ъ”, частично легли в основу антикоррупционного иска Генпрокуратуры, которая надзирает за СКР.

Следствие выяснило, что Руслан Цаликов организовал приобретение на подконтрольные ему фирмы ООО «Тектум» и ООО «Доминус Зед» семи объектов коммерческой недвижимости в центре столицы.

Первая компания в 2020 году стала собственником четырех помещений площадью от 84 до 117 кв. м в доме 24 по Последнему переулку, расположенному в престижном Мещанском районе Москвы. При этом лишь часть денег — более 58,1 млн руб.— была переведена продавцу, а оставшиеся 132 млн руб. переданы наличными.

На вторую фирму в 2021–2022 годах были оформлены три помещения в бизнес-центре на Земляном Валу площадью от 154 до почти 400 кв. м. В этом случае покупка также лишь частично была проведена по безналу (133,5 млн руб.), тогда как 195 млн руб. переданы продавцу наличными.

Компании ООО «Тектум» и ООО «Доминус Зед», которые занимаются арендой и управлением недвижимостью, наряду с ООО «Сандора» господина Исакова фигурируют в качестве ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Совладельцами фирм, согласно базе данных «СПАРК-Интефакс», являются дети экс-замминистра обороны. Так, компанией ООО «Тектум» в равных долях владеют дочери господина Цаликова Юлия и Елизавета, а «Доминус Зед» — сыновья Заур и Даниэл Цаликовы.

Сам экс-чиновник, которому Басманный суд Москвы 28 апреля продлил домашний арест еще на три месяца, свою вину в хищениях и коррупции по-прежнему отрицает. Как и наличие собственности на сумму более 7 млрд руб.

Мария Локотецкая