У Руслана Цаликова доходов хватило на всех

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову. Надзор просит изъять у него и его близких родственников имущество на сумму 5,5 млрд руб. Большую часть заявленной собственности — 3,4 млрд руб.— составляют активы ООО «Сандора», привлеченного к исполнению многомиллиардных контрактов Минобороны. Сам господин Цаликов фактическое владение компанией отрицает. При этом в число ответчиков по иску к нему попала Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Руслан Цаликов настаивает, что, будучи замминистра, он мог позволить себе купить дорогую недвижимость

Несмотря на указанную ранее в канале московских судов общей юрисдикции сумму иска в размере 7 млрд руб., в заявлении, которое принял к рассмотрению Никулинский райсуд Москвы, говорится о наличии у ответчиков имущества, оцениваемого в 5,523 млрд руб. На обращении в доход государства собственности именно на эту сумму настаивает прокуратура, указывая, что она «многократно превышает сумму дохода» Руслана Цаликова и, очевидно, была получена «из не предусмотренных законом источников».

По мнению Генпрокуратуры, дорогостоящие активы, среди которых объекты коммерческой и жилой недвижимости, земельные участки и здания в Подмосковье, а также в Северной Осетии, были нажиты ответчиком коррупционным путем, что выяснилось при осуществлении надзора за расследованием его уголовного дела о хищениях при поставках вещевого имущества для армии.

Большую часть заявленной собственности, если следовать иску, составляют денежные средства на сумму 3 млрд руб., хранившиеся на счетах в Банке ПСБ у ООО «Сандора», а также швейное оборудование компании балансовой стоимостью 391,7 млн руб.

Фирма фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего первого замминистра обороны, обвиняемого в организации преступного сообщества, которое растратило 6 млрд руб. Оно, как выяснил СКР, участвовало в махинациях по поставкам в войска различных товаров, в частности армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены, которые закупались по завышенным на 30–40% ценам путем привлечения аффилированных фирм.

Показания, что реальным владельцем «Сандоры», а следовательно, всех ее активов являлся Руслан Цаликов, дал совладелец фирмы Тимур Исаков, заключивший, по информации “Ъ”, досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он также сообщил о хранении у себя на счете в Сбербанке еще 370 млн руб., принадлежавших экс-замминистра, следует из иска. Сам господин Цаликов, не признавший вину, принадлежность ему компании отрицает, рассказал “Ъ” источник, близкий к следствию.

Как говорится в иске, с 2012 по 2025 год Русланом Цаликовым был получен официальный доход на сумму 163,3 млн руб., а его женой — чуть больше 4 млн руб.

Проверка имущественного положения родственников показала, что в тот же период доход его сыновей Даниэла и Заура Цаликовых составил 164,2 млн и 362,8 млн руб. соответственно, а дочерей Екатерины Гогичаевой и Юлии Гогаевой — 45,2 млн и 28,9 млн руб. Доход же зятьев экс-чиновника Чермена Гогичаева и Георгия Гогаева составил соответственно 1,5 млн и 21,4 млн руб.

Генпрокуратура утверждает, что, став в ноябре 2012 года замминистра обороны, Руслан Цаликов «решил использовать свои полномочия вопреки интересам службы, во вред государству, с целью личного обогащения как себя, так и своих родственников». Полученные в результате совершенных преступлений коррупционные доходы он оформлял на своих родственников, доверенных лиц и аффилированные им фирмы.

Из иска, в частности, следует, что ООО «Тектум» и ООО «Доминус Зед», совладельцами которых являлись дочери и сыновья Руслана Цаликова, в период, когда их отец занимал высокую должность, стали собственниками целого ряда объектов дорогостоящей недвижимости. В частности, первое владеет семью коммерческими помещениями в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу в Москве и долей в праве собственности еще на одно общей стоимостью 177,3 млн руб., а также землей в городе Домодедово рыночной стоимостью 80 млн руб. В собственности второго находится ряд помещений в Хамовниках и Мещанском районе Москвы, в частности в Последнем переулке. Обе компании получали многомилионную прибыль, сдавая помещения в аренду.

Все это, а также средства, находящиеся на счетах коммерческих фирм, как считает прокуратура, на самом деле «находились в фактическом владении и распоряжении самого Руслана Цаликова».

Так, на счете у ООО «Доминиус Зед» хранилось более 182 млн руб. и почти 13 млн руб.— у ООО «Тектум». При этом четверо детей господина Цаликова с 2020 по 2026 год получили в качестве зарплаты и дивидендов в компаниях более чем 146 млн руб.

В ходе обысков у дочерей господина Цаликова были обнаружены наличными 10 млн руб. и $22,3 тыс., а на счетах самого экс-замминистра найдены 33,5 млн руб. На счетах его сына Заура находилось 179,9 млн руб., у дочери Юлии Гогаевой — 16,9 млн руб., а у Елизаветы Гогичаевой — 3,5 млн руб., еще 6,5 млн руб. госпожа Гогичаева успела обналичить после возбуждения в отношении отца дела.

Сам господин Цаликов, по данным прокуратуры, оформил на себя восемь дорогостоящих объектов в элитном подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2» кадастровой стоимостью более 207,1 млн руб.: два участка земли, особняк площадью 1,8 тыс. кв. м с домиком охраны, летней кухней, двумя гаражами и беседкой, а также Toyota Land Cruiser за 9 млн руб. и мотоцикл Harley-Davidson почти за 5 млн руб.

Все это, а также ряд объектов недвижимости, автомобили и мотоциклы, собственниками которых являются его родственники, а также его доверено лицо Тимур Исаев и аффилированные с ними компании ООО «Тектум», ООО «Доминус», ООО «Сандора» (стоимость принадлежащих последним двух объектов недвижимости во Владикавказе и доли в праве на 16 таких объектов прокуроры оценили в 101 млн руб.) надзор просит обратить в доход государства.

Интересно, что помимо детей и зятьев господина Цаликова в число ответчиков попала Влада Марковская — мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской.

На женщину, как следует из иска, господин Цаликов оформил три дорогостоящих объекта недвижимости общей стоимостью 73,2 млн руб.: квартиру площадью 93,8 кв. м в ЖК премиум-класса «Река» на улице Сергея Бондарчука и два машино-места по 2,8 млн руб. каждое.

По словам источников, близких к окружению господина Цаликова, сам экс-замминистра обороны наличие каких-либо близких отношений с Россияной Марковской отрицает. При этом, по их словам, требования прокуратуры выглядят не столь однозначно. По словам одного из собеседников “Ъ”, множество заявленных требований вызывает вопросы. Так, прокуратура просит изъять у Даниэла Цаликова участок, который его отец приобрел еще в 1996 году, задолго до периода инкриминируемых ему преступлений, а позже подарил сыну. Кадастровая стоимость недвижимости самого Руслана Цаликова в «Раздорах» прокуратурой была оценена в 207 млн руб. без учета того, когда она покупалась, притом что несколько лет назад она была гораздо ниже. При этом надзор не запрашивал у членов семьи никаких документов, которые бы могли подтвердить, что стоимость объектов была не столь высокой, а также пролить свет на источник их происхождения. В частности, тот же Даниэл Цаликов, у которого просят изъять два машино-места в ЖК «Лайнер», покупал их, по словам собеседника “Ъ”, вместе с квартирой площадью 45 кв. м по договору долевого участия еще за 7 млн руб. в 2017 году, также «вне периода инкриминируемых его отцу преступлений». Когда к сыну экс-замминистра обороны пришли с обыском, то оказалось, что он проживал в «однушке» вместе с женой и тремя детьми, пока шло строительство его дома в деревне Шульгино Одинцовского района Подмосковья. Участок земли в том же месте Юлии Цаликовой (Гогаевой) подарила бабушка, которая купила его в 2003 году, а квартиру на улице Столетова в столичном районе Раменки зятю Цаликова Чермену Гогичаеву приобрел его отец, еще до такого как сын женился. При этом, согласно материалам дела, при обысках по делу были изъяты гораздо меньшие суммы — 6 млн руб. у Елизаветы Гогичаевой и 1,5 млн руб. у самого Руслана Цаликова, принадлежащих его сыну Зауру, который живет вместе с семьей в доме отца.

Что касается самого Руслана Цаликова, то последний, по словам источников “Ъ”, настаивает, что в силу высокой должности он мог позволить купить себе дорогую недвижимость. Тем более что выплаты высокопоставленных должностных лиц Минобороны начиная с 2020 года значительно увеличились, что подтверждается документами «ограниченного доступа», которые прокуратура в иске не учла. Предварительное слушание по иску пройдет 13 мая.

Мария Локотецкая